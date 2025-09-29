Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı başvuruları başladı! Tercih kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı KPSS puanına göre 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapacak. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, ebe, büro personeli, teknisyen, diyetisyen, fizyoterapist ve tekniker gibi branşlara alım yapılacak. Adaylara yol gösterecek olan KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercihleri, 29 Eylül Pazartesi günü başladı ve 6 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''

İŞTE TERCİH KILAVUZU