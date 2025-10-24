Menü Kapat
Sağlık
Editor
 Murat Makas

Türkiye’de her üç kişiden biri ruhsal bir sorunla mücadele ediyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye’de her üç kişiden birinin ruhsal bir sorunla mücadele ettiğine dikkat çekilirken, Müthiş Psikoloji ‘Sana İyi Gelir’ motosuyla bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Düzenlenen açık hava etkinliğinde bini aşkın kişiyi 5 dakikalığına kendilerine vakit ayırmaya davet edilirken, bu kapsamda 233 kişiye ‘Açık Hava Psikolog Koltuğu’nda terapi yapıldı. Yardım almanın bir zayıflık değil cesaret göstergesi olduğu bir kez daha kanıtlanırken, terapiye katılanların yüzde 82’si kısa görüşmeden sonra kendini daha iyi hissettiğini belirtti.

Türkiye’de her üç kişiden biri ruhsal bir sorunla mücadele ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
16:32
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
16:32

Toplumda ruh sağlığına dair en büyük sorunun hastalık değil suskunluk olduğunu belirten Müthiş Kurucusu Atlas Kaya, insanların hâlâ psikoloğa gitmekten çekindiğini ve istemeyi bir zayıflık gibi gördüklerini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye’de her üç kişiden birinin ruhsal bir sorunla mücadele ettiğine dikkat çeken Atlas Kaya, ancak bu insanların yalnızca küçük bir kısmının profesyonel destek alabildiğini kaydetti. Müthiş Psikoloji olarak ‘Sana İyi Gelir’ motosuyla bir projesi geliştirdiklerini söyleyen Atlas Kaya, “Düzenlediğimiz sokak etkinliğinde 230 kişiyi 5 dakikalığına kendilerine vakit ayırmaya davet ederek, ‘Açık Hava Psikolog Koltuğu’nda onlara terapi gerçekleştirdik. Katılımcıların yüzde 82’si kısa görüşmeden sonra kendini daha iyi hissettiğini belirtirken, yardım almanın bir zayıflık değil cesaret göstergesi olduğu bir kez daha kanıtlandı” dedi. Etkinliği 1.000’in üzerinde kişi ziyaret etti.

Türkiye’de her üç kişiden biri ruhsal bir sorunla mücadele ediyor

MEYDAN ORTASINDA TERAPİ DENEYİMİ

Klinik Psikolog Merve Alpdündar, gün boyunca koltuğa oturanlarla kısa sohbetler yaparak duygularını paylaşmalarına alan açtı. Katılımcılar yalnızca 5 dakikalık görüşmelerde bile rahatlama yaşarken, etkinliğin sonunda Müthiş Psikoloji’nin popüler kitapları armağan edildi. Terapiyi kliniğin duvarlarından çıkarıp sokağa taşıyarak insanların yardım alma konusundaki çekincelerini azaltmak istediklerini belirten Alpdündar, birkaç dakikalık konuşmanın bile yüzlerde nasıl bir hafifleme yarattığını görmenin çok etkileyici olduğunu ifade etti.

MÜTHİŞ PSİKOLOJİ HAKKINDA

Müthiş Psikoloji, bireylerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla online terapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunan güvenilir bir platformdur. Alanında uzman, lisanslı psikolog kadrosuyla; anksiyete, depresyon, ilişki problemleri, stres, cinsel sorunlar ve iş yaşamı zorlukları gibi birçok konuda çözüm odaklı yaklaşımlar sunuyor. Platform, Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT), Şema Terapi, Dinamik Terapi ve Kişilerarası Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerle çalışıyor. Tüm seanslar gizlilik ilkesiyle yürütülüyor ve güvenli altyapı üzerinden gerçekleştiriliyor. Online terapi, kişilerin konfor alanında, zamandan ve maliyetten tasarruf ederek psikolojik destek almasını sağlıyor. Müthiş Psikoloji, herkesin “iyi hissetmeye hakkı olduğu” inancıyla danışanlarına erişilebilir, güvenli ve bilimsel destek sunuyor.

#ruh sağlığı
#psikoloji
#yardım
#Sosyal Sorumluluk
#Terapi
#Müthiş Psikoloji
#Sağlık
