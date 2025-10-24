Türkiye’de her üç kişiden biri ruhsal bir sorunla mücadele ediyor

Toplumda ruh sağlığına dair en büyük sorunun hastalık değil suskunluk olduğunu belirten Müthiş Psikoloji Kurucusu Atlas Kaya, insanların hâlâ psikoloğa gitmekten çekindiğini ve yardım istemeyi bir zayıflık gibi gördüklerini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye’de her üç kişiden birinin ruhsal bir sorunla mücadele ettiğine dikkat çeken Atlas Kaya, ancak bu insanların yalnızca küçük bir kısmının profesyonel destek alabildiğini kaydetti. Müthiş Psikoloji olarak ‘Sana İyi Gelir’ motosuyla bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini söyleyen Atlas Kaya, “Düzenlediğimiz sokak etkinliğinde 230 kişiyi 5 dakikalığına kendilerine vakit ayırmaya davet ederek, ‘Açık Hava Psikolog Koltuğu’nda onlara terapi gerçekleştirdik. Katılımcıların yüzde 82’si kısa görüşmeden sonra kendini daha iyi hissettiğini belirtirken, yardım almanın bir zayıflık değil cesaret göstergesi olduğu bir kez daha kanıtlandı” dedi. Etkinliği 1.000’in üzerinde kişi ziyaret etti.

MEYDAN ORTASINDA TERAPİ DENEYİMİ

Klinik Psikolog Merve Alpdündar, gün boyunca koltuğa oturanlarla kısa sohbetler yaparak duygularını paylaşmalarına alan açtı. Katılımcılar yalnızca 5 dakikalık görüşmelerde bile rahatlama yaşarken, etkinliğin sonunda Müthiş Psikoloji’nin popüler kitapları armağan edildi. Terapiyi kliniğin duvarlarından çıkarıp sokağa taşıyarak insanların yardım alma konusundaki çekincelerini azaltmak istediklerini belirten Alpdündar, birkaç dakikalık konuşmanın bile yüzlerde nasıl bir hafifleme yarattığını görmenin çok etkileyici olduğunu ifade etti.

MÜTHİŞ PSİKOLOJİ HAKKINDA

