Sağlık
Uzman doktor uyardı: Hafife alınan öksürük ölümünüze neden olabilir

Uzman isim, zatürrenin soğuk algınlığı ile karıştırılamaması gerektiğini söyledi. Kaya, "Her öksürük basit bir soğuk algınlığı değildir. Zatürre, erken tanı konulmadığında ölümcül seyredebilen ciddi bir akciğer enfeksiyonudur" değerlendirmesinde bulundu.

IHA
12.11.2025
12.11.2025
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Kaya, zatürrenin soğuk algınlığı ile karıştırılamaması gerektiğini ve her öksürüğün de hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.

Sivas Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Kaya "" olarak bilinen Pnömoni’nin, virüs, bakteri veya mantar kaynaklı mikroorganizmaların neden olduğu akciğer dokusunun iltihabı olarak tanımlandığını söyledi.

Kaya, "Her basit bir soğuk algınlığı değildir. Zatürre, erken tanı konulmadığında ölümcül seyredebilen ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üzeri bireylerde, kronik kalp, böbrek ve akciğer hastalığı bulunanlarda ağır seyredebilir. Bu nedenle belirtiler başladığında vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekir" diye konuştu.

'HER YIL DÜZENLİ '

Zatürreye karşı korunma yöntemlerinden en etkilisinin aşı olduğunu dile getiren Kaya, "Hastalığın en yaygın belirtileri yüksek ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve halsizlik, erken tanı tedavinin başarısını büyük ölçüde arttırıyor. Zatürreye karşı en etkili korunma yönteminin zatürre (pnömokok) ve grip aşısı vurdurmak. Aşı, hastalığın hem görülme sıklığını hem de ölüm oranlarını ciddi ölçüde azaltır. Özellikle risk grubundaki bireylerin her yıl düzenli olarak aşı yaptırması hayati önem taşır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, sigara ve alkol kullanımının bırakılması lazım, Zatürre tedavi edilebilir bir hastalıktır, ancak ihmale gelmez. Unutmayın, her öksürük masum değildir" dedi.

#Zatürre
#Aşı
#akciğer enfeksiyonu
#öksürük
#Pnömoni
#Sağlık
