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 | Murat Makas

F-35 satın alan ülke karıştı! Hile iddiası

Birçok ülke artan bölgesel gerilimlerle savunmasını ve hava kuvvetlerini güçlendirmek istiyor. İsviçre de envanterine F-35 doldurmak isteyen ülkelerden biri oldu. İsviçreli Milletvekili Pierre-Alain Fridez'nin F-35 iddiası ülkede tartışmalara yol açtı, Fransız basını ise konuyla ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi.

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F-35 satın alan ülke karıştı! Hile iddiası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 14:27

Dünyanın en çok konuşulan savaş uçağı F-35 bu kez savunmasını güçlendirmek isteyen İsviçre’de gündem oldu. Teknik arızalarıyla ABD’de tartışma başlatan F-35’ler İsviçre’yi karıştırdı. Fransız Le Monde gazetesi, İsviçre'nin 2022'de anlaşmasını yaptığı 36 adet F-35 savaş uçağı için ek maliyet ödeyecek olmasının ulusal skandala dönüştüğünü belirtti.

F-35 satın alan ülke karıştı! Hile iddiası

F-35 SAVAŞ UÇAĞI ULUSAL SKANDALA DÖNÜŞTÜ!

"İsviçre'de F-35 savaş uçağı anlaşması ulusal skandala dönüştü" başlıklı haberde İsviçre'nin satın almakta olduğu 36 adet F-35 savaş uçağının, 2022'de duyurulan 6 milyar İsviçre Frangı tutarından daha maliyetli olacağı ve bunun ülkede soruna yol açtığı belirtildi.

Haberde, son günlerde İsviçre hükümetinin, ABD tarafından kandırıldığını ima ettiği ve 19 Eylül 2022'de paraflanan anlaşmada sabit bir fiyatın yer aldığını savunduğu aktarıldı. ABD’nin ise "sabit fiyat" konusunda bir "yanlış anlaşılma" olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

F-35 satın alan ülke karıştı! Hile iddiası

UÇAĞI DAYATMAK İSTEDİLER

Haberde, aylarca süren söylentilerin ardından 25 Haziran'da İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister'in söz konusu F-35'lerin alımının vergi mükelleflerine ek 1 milyar İsviçre Frangı'na mal olabileceğini kabul etmek zorunda kaldığı, bu durumun sabit fiyat meselenin aslında yalnızca bu uçağın seçimini dayattırmak isteyenlerin zihninde var olduğunu kabul etmek anlamına geldiği vurgulandı.

Haberde, bazı gözlemcilerin F-35 için ödenecek ek maliyetin iki katına çıkabileceğini düşündüğü belirtilerek, hassas bir konu olan bu dosyanın yeniden gündeme geldiği ifade edildi.

F-35 İÇİN HİLE İDDİASI

İsviçre'nin, hava kuvvetleri pilotlarının tercih ettiği Fransız Rafale savaş uçakları yerine F-35'leri tercih etmesinden bu yana tartışmaların sürdüğü aktarılan haberde, İsviçreli Milletvekili Pierre-Alain Fridez'in, ihale sürecinde Amerikan uçağı lehine hile yapıldığını düşündüren birçok unsur olduğunu söylediği yer aldı.

F-35 satın alan ülke karıştı! Hile iddiası

Fridez'in, uçağın seçilmesi için belirlenen kriterlerin yalnızca F-35'e uyacak şekilde kurgulandığını, Rafale karşısında daha pahalı olan F-35'in tercih edilebilmesi için "sabit fiyat" efsanesinin uydurulduğunu söylediği aktarılan haberde, milletvekilinin, bu uçakların tercih edilmesi sürecinde ayrıca şeffaflık kurallarına yönelik çok sayıda ihlal yaşandığını ve bu durumun gerçek bir devlet skandalı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

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