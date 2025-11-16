Beşiktaş dev maçı kazandı: Trabzonspor'da kritik mağlubiyet!

Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor deplasmanına çıktı. İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'u 98-84 ile geçti ve ilk kez 8'de 8'lik seri yakalamış oldu. Ayrıca da Beşiktaş, bu sonuçla birlikte liderliğini de devam ettirdi.

Trabzonspor: 84 - Beşiktaş Gain: 98

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz.

Trabzonspor: Reed 21, Berk Demir 5, Yeboah 11, Hamm 15, Taylor 5, Grant 12, Tinkle 9, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar, Silins 6, Dorukhan Engindeniz.

Beşiktaş Gain: Mathews 12, Berk Uğurlu 9, Morgan 6, Brown 10, Zizic 20, Dotson 8, Kamagate 11, Yiğit Arslan 8, Lemar 14, Canberk Kuş.

1. Periyot: 15-31

Devre: 36-50

3. Periyot: 63-78

Beş faulle çıkan: 39.56 İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor).