Beşiktaş dev maçı kazandı: Trabzonspor'da kritik mağlubiyet!

Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor deplasmanına çıktı. İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'u 98-84 ile geçti ve ilk kez 8'de 8'lik seri yakalamış oldu. Ayrıca da Beşiktaş, bu sonuçla birlikte liderliğini de devam ettirdi.
Trabzonspor: 84 - Beşiktaş Gain: 98
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz.
Trabzonspor: Reed 21, Berk Demir 5, Yeboah 11, Hamm 15, Taylor 5, Grant 12, Tinkle 9, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar, Silins 6, Dorukhan Engindeniz.
Beşiktaş Gain: Mathews 12, Berk Uğurlu 9, Morgan 6, Brown 10, Zizic 20, Dotson 8, Kamagate 11, Yiğit Arslan 8, Lemar 14, Canberk Kuş.
1. Periyot: 15-31
Devre: 36-50
3. Periyot: 63-78
Beş faulle çıkan: 39.56 İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor).