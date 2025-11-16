Troy Parrott İrlanda'yı ipten aldı: Son dakikada 2026 Dünya Kupası bileti!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Macaristan ve İrlanda sahaya çıktı. Ev sahibine beraberliğin yettiği karşılaşmada, Troy Parrott sahne aldı ve ülkesi İrlanda'yı play-off aşamasına taşıdı.

MACARİSTAN-İRLANDA MAÇINDA İNANILMAZ SON

Puskas Arena'daki mücadelede; ev sahibi Macaristan, Daniel Lukacs (3) ile öne geçti ama İrlanda Troy Parrott (15-P) ile karşılık verdi. Ardından ise ev sahibi Barnabas Varga (37) ile yine öne geçerken, İrlanda da Troy Parrott (80) ile tekrar skor tabelasını dengeledi! En nihayetinde ise maçın son bölümünde beraberlik Macaristan'a yarayacakken, Troy Parrott (90+6) tekrar başrolde yer aldı ve hat-trick yaparak ülkesini zafere taşıdı. Bu sürpriz sonuçla İrlanda, 2026 Dünya Kupası yolunda play-off oynamaya hak kazandı.

https://x.com/RTEsport/status/1990088939206574356?s=20

İRLANDA GALİBİYETİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Son haftaya Macaristan'ın 1 puan gerisinde giren İrlanda, bu galibiyetle puanını 10'a yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkını elde etti. Diğer taraftaysa Macaristan, 8 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.