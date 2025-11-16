Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Troy Parrott İrlanda'yı ipten aldı: Son dakikada 2026 Dünya Kupası bileti!

2026 Dünya Kupası için Avrupa elemeleri devam ediyor. Macaristan ve İrlanda, kritik bir maçta karşı karşıya geldi ve son sözü Troy Parrott söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Troy Parrott İrlanda'yı ipten aldı: Son dakikada 2026 Dünya Kupası bileti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 20:36

F Grubu'nda ve sahaya çıktı. Ev sahibine beraberliğin yettiği karşılaşmada, Troy Parrott sahne aldı ve ülkesi İrlanda'yı play-off aşamasına taşıdı.

Troy Parrott İrlanda'yı ipten aldı: Son dakikada 2026 Dünya Kupası bileti!

MACARİSTAN-İRLANDA MAÇINDA İNANILMAZ SON

Puskas Arena'daki mücadelede; ev sahibi Macaristan, Daniel Lukacs (3) ile öne geçti ama İrlanda Troy Parrott (15-P) ile karşılık verdi. Ardından ise ev sahibi Barnabas Varga (37) ile yine öne geçerken, İrlanda da Troy Parrott (80) ile tekrar skor tabelasını dengeledi! En nihayetinde ise maçın son bölümünde beraberlik Macaristan'a yarayacakken, Troy Parrott (90+6) tekrar başrolde yer aldı ve hat-trick yaparak ülkesini zafere taşıdı. Bu sürpriz sonuçla İrlanda, 2026 Dünya Kupası yolunda play-off oynamaya hak kazandı.

https://x.com/RTEsport/status/1990088939206574356?s=20

İRLANDA GALİBİYETİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Son haftaya Macaristan'ın 1 puan gerisinde giren İrlanda, bu galibiyetle puanını 10'a yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkını elde etti. Diğer taraftaysa Macaristan, 8 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

BU MAÇIN TÜRKİYE'YE ETKİSİ OLACAK MI?
İrlanda, play-off etabında rakibimiz olabilir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Portekiz Dünya Kupası aşkına: Ermenistan'ı paramparça ettiler!
Beşiktaş'ta Rafa Silva vedası: Transferde büyük sürpriz!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#Macaristan
#İrlanda
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Troy Parrott
#Hat-trick
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.