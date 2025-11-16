Hilvan’da otomobil bomba gibi patladı: Korku dolu anlar!

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından alev alan otomobilde art arda patlamalar yaşandı. Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Olay, Eski Hilvan-Şanlıurfa yolu üzerinde, Akziyaret-İlhan arası devlet yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir pikabın aniden fren yapması sonucu arkadan gelen otomobil pikaba çarptı.

ART ARDA PATLAMALAR

Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı iddia edilirken, çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, araçta art arda patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılmaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.