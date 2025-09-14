Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

SANCAR SİDA atış testlerinde tam isabetle başarı gösterdi

Türk savunma sanayisinin gözdesi SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen testlerde yüksek isabetle hedefleri vurdu

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 13:53

Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) atış testlerini başarıyla tamamladı. Geliştirme süreci HAVELSAN ve YONCA Teknik Tersanesi tarafından yürütülen SANCAR SİDA, 12,7 milimetrelik Stabilize Silah Sistemi ile ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) üzerinden fiili atışlarını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen fiili atış testlerinde, SANCAR SİDA hedefleri yüksek isabetle vurmayı başardı. SANCAR, angajman kabiliyeti, mayın tespit yeteneği ve otonom görev fonksiyonlarıyla ADVENT'e tam entegre edilen ilk ve tek SİDA olma özelliğini kazandı.

SANCAR SİDA atış testlerinde tam isabetle başarı gösterdi

KRİTİK BİR EŞİK AŞILDI

'ın ağ destekli harekat yeteneği ile insansız otonom sistemlerdeki yetkinliklerinin SANCAR SİDA'da başarılı şekilde birleştirmesiyle geleceğin harekat ortamına yönelik çalışmalarda da kritik bir eşik aşıldı.

SANCAR SİDA atış testlerinde tam isabetle başarı gösterdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT SYS ürün ailesinin insansız araçlar için geliştirilen versiyonu olan ADVENT ROTA ilk kez bir insansız sistemde kullanıma alındı.

SANCAR SİDA atış testlerinde tam isabetle başarı gösterdi

Böylece, SANCAR SİDA'nın ADVENT SYS entegre edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki diğer platformlar ile tam entegre olması sağlandı. SANCAR SİDA, ağ-merkezli harekat kabiliyeti ve otonom komuta altyapısı sayesinde geleceğin deniz muharebelerinin merkezinde yer alacak.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yürütülen çalışmalar sonunda proje tasarım, geliştirme ve test süreçleri boyunca yoğun emek ve uğraşlarla benzerlerinden ayrışan ve birçok ilki içinde barındıran çok değerli bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.

SANCAR SİDA atış testlerinde tam isabetle başarı gösterdi

İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailesi'nin ilk üyesi SANCAR SİDA'nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına hazırlandığını vurgulayan Nacar, "İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailemizin bundan sonraki süreçte daha da genişlemesi için ciddi faaliyetler yürütmekteyiz. Hem yurt içi hem yurt dışı pazarda insansız deniz aracı konusunda sektöre yön verecek ürünlerimiz ve çözümlerimizle daha büyük hedefleri ve yenilikleri gerçekleştireceğiz." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme
Savunmanın bütünleşik gücü SYS Grup, Avrupa seferinde
ETİKETLER
#savunma sanayi
#deniz kuvvetleri
#havelsan
#Sancar Sİda
#İnsansız Deniz Aracı
#Advent
#Atış Testleri
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.