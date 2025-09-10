Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Savunma Teknolojileri
Editor
 Bengü Sarıkuş

ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzaladığını duyurdu.

ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
10:29
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
10:32

ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan imzaladı.

ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#sözleşme
#aselsan
#savunma sanayii
#hava savunma sistemi
#Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Savunma Teknolojileri
