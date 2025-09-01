Menü Kapat
Spor
12 Dev Adam seriye bağladı: Estonya’yı da yıktı geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etti.

12 Dev Adam seriye bağladı: Estonya’yı da yıktı geçti
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki dördüncü maçında ile parkede karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleyi 84-64 kazanarak grupta üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve yoluna kayıpsız devam etti.

12 Dev Adam seriye bağladı: Estonya’yı da yıktı geçti

12 Dev Adam, son 16 turuna yükselme biletini önceden garantilemiş olarak A Grubu’ndaki son maçında liderlik için ’la karşılaşacak. Gruptaki maçta , Estonya karşısında güçlü bir performans sergiledi. İlk çeyreği 25-13 önde kapatan milliler, devreye 46-27’lik skorla üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı koruyan Türkiye, finalde 84-64’lük skorla galibiyete ulaştı.

12 Dev Adam seriye bağladı: Estonya’yı da yıktı geçti

A Grubu’nda bugün diğer karşılaşmalar da oynanacak. Saat 18.00’de Portekiz ile Letonya kozlarını paylaşacak. Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15’te Çekya ile mücadele edecek.

