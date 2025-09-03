Menü Kapat
Spor
Editor
Editor
 Onur Kaya

8 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 4. hafta maçlarının ardından 4 büyüklerin de aralarında bulunduğu 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 04:04
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 04:04

Türkiye Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

TFF'nin açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 kulüp disiplin kuruluna gönderildi.

4 BÜYÜKLERE CEZA YOLDA

ve çirkin ve kötü tezahürat, ise saha olayları nedeniyle 'ye sevk edildi.

8 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor ve Samsunspor çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, TÜMOSAN Konyaspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Gençlerbirliği merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması, Kocaelispor ise saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle disiplin kuruluna gitti.

Ayrıca Kocaelispor idarecisi Veli Başkurt, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.

