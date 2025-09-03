8 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

TFF'nin açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 kulüp disiplin kuruluna gönderildi.

4 BÜYÜKLERE CEZA YOLDA

Galatasaray ve Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor ve Samsunspor çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, TÜMOSAN Konyaspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Gençlerbirliği merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması, Kocaelispor ise saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle disiplin kuruluna gitti.

Ayrıca Kocaelispor idarecisi Veli Başkurt, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.