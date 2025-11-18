Anderson Talisca'dan transfer açıklaması: Fenerbahçe'den Brezilya'ya dönme sürecini netleştirdi!

Kategoriler
Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Anderson Talisca, transfer gündemine dair konuştu. Halihazırdaki süreçten memnun olduğunu belirten yıldız orta saha, şu anda iddia edilenlerin aksi yönünde bir rota çizdi.
"İnsanlar Brezilya'ya geri döneceğimi, Bahia ve Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil. Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme görüşmelerine başlamadık. Ama takımdaki ortamdan ve genel gidişattan çok memnunum. Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok önemli bir maçımız var. Ayrıca Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz."
Bu sezon Fenerbahçe forması altında 18 maçta süre bulan Anderson Talisca; 6 gol atıp, 2 de asist yaparak takımın hücum hattına katkı sağladı.