Antalyaspor'da imza zamanı: Emre Belözoğlu sonrası netleşti!

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun istifasının kabulünün ardından, yeni teknik direktör için de karar verildi. Yönetim, sürece dair açıklama yayınladı.
"Kamuoyu Bilgilendirme
Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu"
Kırmızı beyazlılar ile toplamda 28 karşılaşmaya çıkan Emre Belözoğlu, maç başına 1.18'lik puan ortalaması tutturmuştu.