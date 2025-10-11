Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
19°
Antalyaspor'da imza zamanı: Emre Belözoğlu sonrası netleşti!

Antalyaspor'dan yeni dönem için açıklama geldi. Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu sonrası için Erol Bulut ile söz kesti.

Antalyaspor'da imza zamanı: Emre Belözoğlu sonrası netleşti!
'da 'nun istifasının kabulünün ardından, yeni için de karar verildi. Yönetim, sürece dair açıklama yayınladı.

Antalyaspor'da imza zamanı: Emre Belözoğlu sonrası netleşti!

ANTALYASPOR'DAN EROL BULUT DUYURUSU

"Kamuoyu Bilgilendirme

Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00'te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu"

Antalyaspor'da imza zamanı: Emre Belözoğlu sonrası netleşti!

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR KARNESİ

Kırmızı beyazlılar ile toplamda 28 karşılaşmaya çıkan Emre Belözoğlu, maç başına 1.18'lik puan ortalaması tutturmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU ŞİMDİ NEREYE GİDECEK?
Genç çalıştırıcı, hem Eyüpspor hem de Fenerbahçe ile anılıyordu.
