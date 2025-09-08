Bayer Leverkusen'den sürpriz karar: Erik ten Hag sonrasında Danimarkalı!

Erik ten Hag'ın Bayer Leverkusen sürecinin kısa sürmesinin ardından, Kasper Hjulmand resmen göreve geldi. Kırmızı siyahlılar, Danimarkalı teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRDEN İLK SÖZLER

"Bayer Leverkusen'i her zaman çok iyi yönetilen, iyi yapılandırılmış ve oldukça hırslı bir kulüp olarak gördüm. Bu izlenim son günlerde doğrulandı. Böyle bir takımın bana emanet edilmesi benim için bir onurdur. Geçmişteki olağanüstü başarıların ardından, şimdi köklü ve heyecan verici yeni oyuncularla Bayer Leverkusen'in geleceğini şekillendirmeye yardımcı olmak için çok motiveyim."

DANİMARKA MİLLİ TAKIMI'NDAN AYRILMIŞTI

Son olarak Danimarka Milli Takımı'nı çalıştıran Hjulmand, EURO 2024'ün ardından görevinden ayrılmıştı.