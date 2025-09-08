UEFA'dan doping yaptırımı: Uzun süre sahalara çıkamayacak!

Athletic Bilbao, UEFA'nın ceza kararına dair açıklama yayınladı. İspanyol ekibinin yıldızı Yeray Alvarez, yapılan bilgilendirmeye göre futboldan 10 ay men edildi.

ATHLETIC BILBAO'DAN DOPİNG KRİTİĞİ

Athletic Bilbao Kulübü'nden; UEFA tarafından verilen men cezasıyla ilgili yapılan duyuruda, "UEFA, Yeray'ın hata yaptığını ve 10 ay men cezası verdiğini açıkladı. Manchester United'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçında pozitif test sonucu çıkması üzerine 2 Haziran 2025'ten bu yana geçici olarak cezalı duruma düşen oyuncu; 2 Şubat 2026'da antrenmanlara, 2 Nisan 2026'da ise sahalara dönebilecek." denildi.

UEFA'DA NET TAVIRLAR

Futbol dünyasındaki süreçleri kontrol eden UEFA, genel olarak sert bir yapıda duruyor ve en ufak bir dosya hatasına dahi izin vermiyor.