UEFA'dan doping yaptırımı: Uzun süre sahalara çıkamayacak!

UEFA'dan doping skandalıyla ilgili kritik bir karar geldi. Yönetim, testi pozitif çıkan Athletic Bilbaolu Yeray Alvarez'i uzun süre sahalardan men etti.

, 'nın kararına dair açıklama yayınladı. İspanyol ekibinin yıldızı Yeray Alvarez, yapılan bilgilendirmeye göre futboldan 10 ay men edildi.

ATHLETIC BILBAO'DAN DOPİNG KRİTİĞİ

Athletic Bilbao Kulübü'nden; UEFA tarafından verilen men cezasıyla ilgili yapılan duyuruda, "UEFA, Yeray'ın hata yaptığını ve 10 ay men cezası verdiğini açıkladı. Manchester United'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçında pozitif test sonucu çıkması üzerine 2 Haziran 2025'ten bu yana geçici olarak cezalı duruma düşen oyuncu; 2 Şubat 2026'da antrenmanlara, 2 Nisan 2026'da ise sahalara dönebilecek." denildi.

UEFA'dan doping yaptırımı: Uzun süre sahalara çıkamayacak!

UEFA'DA NET TAVIRLAR

dünyasındaki süreçleri kontrol eden UEFA, genel olarak sert bir yapıda duruyor ve en ufak bir dosya hatasına dahi izin vermiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

SON DÖNEMDE HANGİ ÜNLÜ FUTBOLCU DOPİNG CEZASI ALMIŞTI?
Yıldız orta saha Paul Pogba, 1.5 yıl sahalara çıkamamıştı.
#Futbol
#ceza
#uefa
#doping
#athletic bilbao
#Yeray Alvarez
#Spor
