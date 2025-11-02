Beşiktaş cephesinde hakem çıkışı!

Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, Fenerbahçe derbisinden sonra değerlendirmelerde bulundu. Esasen ise Kaytaz, hakemin kararlarını gündeme taşıdı.

BEŞİKTAŞ'TA MURAT KAYTAZ'DAN HAKEM KRİTİĞİ

"Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız; Sergen Yalçın'ın istediği oyunu oynamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0'lık skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda; bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da dikkatli olmalı. Sergen hocayı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah."

GABRIEL PAULISTA'DAN KIRMIZI KART VURGUSU

"Maça harika girdik. Kırmızı kartla birlikte oyunun yönü değişti. Rakibe fazla izin vermeye başladık. Futbolda bunlar oluyor. Biraz daha sakin kalsaydık 3. golü atabilirdik. Yediğimiz goller de aslında, rakibimizin çok bir şey yaparak sonuca yansıtması şeklinde değildi. Bireysel hatalar; yani takım hatalarından yedik 3 golü de. Kendimizi eleştirmeliyiz."

WILFRIED NDIDI'DEN 'HEP BERABER' MESAJI

"Maç bizim için iyi gidiyordu. 2-0 da öne geçtik. Kırmızı karttan sonra golü yiyince rakip ivmelendi. Maçta kalmayı istedik. Mücadele ruhumuz vardı. Bunun üzerine biraz daha inşa etmemiz lazım. Kalitemizin olduğunu biliyoruz. Hep beraber bir bütün olarak kalmalıyız."