Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta 3 futbolcu ayrılık aşamasında

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetim performansı beğenilmeyen oyuncuları göndermek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda ayrılık aşamasındaki 3 futbolcu belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta 3 futbolcu ayrılık aşamasında
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 09:58

Teknik direktör ile yeni döneme giren , kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da kadroda yer açmak istiyor. Siyah-beyazlılar performansı beğenilmeyen oyuncuları göndermek istiyor.

AYRILIK AŞAMASINDAKİ 3 İSİM

Sergen Yalçın ile yönetim bu konuda yoğun bir mesai yaparken ayrılığın kıyısındaki 3 isim belli oldu. Beşiktaş , ve Ernest Muçi’yi göndermek istiyor.

Beşiktaş'ta 3 futbolcu ayrılık aşamasında

BEŞİKTAŞ GÖNDERMEK İSTİYOR

Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri gelirken 6 olan yurt dışı kiralama limiti nedeniyle Arnavut oyuncunun başka bir ülkeye kiralanma ihtimali yüksek.

Beşiktaş'ta 3 futbolcu ayrılık aşamasında

Svensson için ise Süper Lig'den çok sayıda teklif var. Norveçli sağ bekin gelen önerileri bu hafta değerlendirmesi bekleniyor. Takımda düşünülmeyen Joao Mario için ise bonservisi ile ayrılığı sıcak ihtimal.

Beşiktaş'ta 3 futbolcu ayrılık aşamasında
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta yıldız kanat sürprizi: Pazarlıklar başladı!
Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#ayrılık
#sergen yalçın
#jonas svensson
#joao mario
#ernest muci
#Ayrılış
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.