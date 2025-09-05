Beşiktaş'ta 3 futbolcu ayrılık aşamasında

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni döneme giren Beşiktaş, kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da kadroda yer açmak istiyor. Siyah-beyazlılar performansı beğenilmeyen oyuncuları göndermek istiyor.

AYRILIK AŞAMASINDAKİ 3 İSİM

Sergen Yalçın ile yönetim bu konuda yoğun bir mesai yaparken ayrılığın kıyısındaki 3 isim belli oldu. Beşiktaş Jonas Svensson, Joao Mario ve Ernest Muçi’yi göndermek istiyor.

BEŞİKTAŞ GÖNDERMEK İSTİYOR

Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri gelirken 6 olan yurt dışı kiralama limiti nedeniyle Arnavut oyuncunun başka bir ülkeye kiralanma ihtimali yüksek.

Svensson için ise Süper Lig'den çok sayıda teklif var. Norveçli sağ bekin gelen önerileri bu hafta değerlendirmesi bekleniyor. Takımda düşünülmeyen Joao Mario için ise bonservisi ile ayrılığı sıcak ihtimal.