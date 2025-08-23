Menü Kapat
 Murat Makas

Beşiktaş'ta Al-Musrati gelişmesi! İspanyol kulübü düğümü çözüyor

Beşiktaş'ın yüksek bedelle kadrosuna kattığı Al-Musrati için sürpriz talip ortaya çıktı. Kadrodan gönderilmek istenen futbolcu için İspanyol kulübü harekete geçti.

Beşiktaş'ta Al-Musrati gelişmesi! İspanyol kulübü düğümü çözüyor
’ta performansı beğenilmeyen oyuncuların gönderilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. ve Avrupa’da kötü gidişatı durdurmak isteyen yönetim ’yi göndermek istiyor. Taraftarın büyük çoğunluğunun istemediği oyuncu için sürpriz talip ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Al-Musrati gelişmesi! İspanyol kulübü düğümü çözüyor

ESPANYOL MUSRATI’Yİ LİSTEYE EKLEDİ

ekiplerinden Espanyol, orta saha takviyesi için harekete geçti. AS'ın haberine göre İspanyol kulübü, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Moatasem Al-Musrati ile ilgileniyor. Orta saha transferi için geniş listede yer alan Libyalı oyuncunun; maaş seviyesi nedeniyle Espanyol'un son tercihlerinden biri olduğu belirtildi. Listenin bir numaralı ismi ise Guido Rodriguez.

Beşiktaş'ta Al-Musrati gelişmesi! İspanyol kulübü düğümü çözüyor

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Monaco formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Al-Musrati, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta Al-Musrati gelişmesi! İspanyol kulübü düğümü çözüyor

