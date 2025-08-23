Beşiktaş'ta Al-Musrati gelişmesi! İspanyol kulübü düğümü çözüyor

Beşiktaş’ta performansı beğenilmeyen oyuncuların gönderilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig ve Avrupa’da kötü gidişatı durdurmak isteyen yönetim Al-Musrati’yi göndermek istiyor. Taraftarın büyük çoğunluğunun istemediği oyuncu için sürpriz talip ortaya çıktı.

ESPANYOL MUSRATI’Yİ LİSTEYE EKLEDİ

La Liga ekiplerinden Espanyol, orta saha takviyesi için harekete geçti. AS'ın haberine göre İspanyol kulübü, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Moatasem Al-Musrati ile ilgileniyor. Orta saha transferi için geniş listede yer alan Libyalı oyuncunun; maaş seviyesi nedeniyle Espanyol'un son tercihlerinden biri olduğu belirtildi. Listenin bir numaralı ismi ise Guido Rodriguez.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Monaco formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Al-Musrati, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.