Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta kritik açıklama: Şampiyonluk sonrası yeni hedef belli oldu!

Beşiktaş'ın Antalyaspor zaferi sonrasında yardımcı antrenör Murat Kaytaz'dan açıklamalar geldi. Genç çalıştırıcı, Beşiktaş'taki sürece dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta kritik açıklama: Şampiyonluk sonrası yeni hedef belli oldu!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 23:24

, deplasmanında 3-1 kazandı. Takımın yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, 3 puanla birlikte olumlu mesajlar verdi.

Beşiktaş'ta kritik açıklama: Şampiyonluk sonrası yeni hedef belli oldu!

BEŞİKTAŞ'TA MURAT KAYTAZ'DAN ÖNEMLİ DETAYLAR

"Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan gol gördük kalemizde. Oyunculara sakin kalmaları direktifini verdik. İçerideki liderlerin, Gabriel'in Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı. Zaman zaman oyun rakibe geçti ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. 3'üncü gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip; rakibi üstümüze çekip, Cerny ile topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi. Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Sayfa griye çaldı ama beyaz günler yakın. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir 'challenge' oldu. Artık biz öne geçtiğimizde topa sahip olup opsiyonları sahaya yansıtacağız. Antalya'nın 5-3-2 formatında karşılayacağını biliyorduk net şekilde. Ön üçlünün arkasına nasıl sızacağımıza çalıştık. Zeminin azizliğine de uğradık. Türkiye'de bunu geliştirmemiz lazım. Duran top golü bulduk, bu tesadüf değil. Öncesinde Gabi vurdu. Cengiz vurmaktan vazgeçti zeminden dolayı. Biz bunlara çok çalışıyoruz. Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceğiz. Karalar bağlamaya gerek yok. Beşiktaş havlu attı ne oldu kontak mı kapattık yani? Rakiplerimiz Avrupa maçları oynuyor, biz tesiste izliyor üzülüyoruz. Biz Beşiktaş'ı Avrupa'ya taşıyacağız. Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık."

Beşiktaş'ta kritik açıklama: Şampiyonluk sonrası yeni hedef belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ CENGİZ ÜNDER TRANSFERİNDE SON AŞAMAYA GEÇECEK Mİ?
Siyah beyazlıların, Fenerbahçe ile anlaşması ve yıldız oyuncunun bonservisini alması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Tammy Abraham'dan iddialı çıkış: "Sezonun gollerinden birini attım"
Fenerbahçe'de İngiltere çıkarması: Manchester United'ın genç yeteneği transfer listesinde!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#antalyaspor
#başarı
#Taktik
#Murat Kaytaz
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.