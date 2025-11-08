Beşiktaş'ta kritik açıklama: Şampiyonluk sonrası yeni hedef belli oldu!

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında 3-1 kazandı. Takımın yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, 3 puanla birlikte olumlu mesajlar verdi.

BEŞİKTAŞ'TA MURAT KAYTAZ'DAN ÖNEMLİ DETAYLAR

"Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan gol gördük kalemizde. Oyunculara sakin kalmaları direktifini verdik. İçerideki liderlerin, Gabriel'in Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı. Zaman zaman oyun rakibe geçti ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. 3'üncü gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip; rakibi üstümüze çekip, Cerny ile topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi. Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Sayfa griye çaldı ama beyaz günler yakın. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir 'challenge' oldu. Artık biz öne geçtiğimizde topa sahip olup opsiyonları sahaya yansıtacağız. Antalya'nın 5-3-2 formatında karşılayacağını biliyorduk net şekilde. Ön üçlünün arkasına nasıl sızacağımıza çalıştık. Zeminin azizliğine de uğradık. Türkiye'de bunu geliştirmemiz lazım. Duran top golü bulduk, bu tesadüf değil. Öncesinde Gabi vurdu. Cengiz vurmaktan vazgeçti zeminden dolayı. Biz bunlara çok çalışıyoruz. Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceğiz. Karalar bağlamaya gerek yok. Beşiktaş havlu attı ne oldu kontak mı kapattık yani? Rakiplerimiz Avrupa maçları oynuyor, biz tesiste izliyor üzülüyoruz. Biz Beşiktaş'ı Avrupa'ya taşıyacağız. Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık."