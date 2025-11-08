Menü Kapat
16°
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'dan iddialı çıkış: "Sezonun gollerinden birini attım"

Beşiktaş'ta Antalyaspor zaferi sonrası röportajlar geldi. Beşiktaş'ın yıldızlarından Tammy Abraham, Jota Silva ve Tiago Djalo; karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'dan iddialı çıkış:
, Antalyaspor deplasmanından 3-1 ile döndü. Siyah beyazlı futbolcular, kritik galibiyeti yorumladı.

BEŞİKTAŞ'TA TAMMY ABRAHAM'DAN 'SEZONUN GOLLERİNDEN' ÇIKIŞI

"Bence sezonun gollerinden birini attım. Kaleyi gördüm, kimsenin dokunduğunu da göremedim. Şutu çekme kararı verdim ve oldu. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Maça iyi başladık. İstekli başladık. Yapmak istediğimiz şey de buydu, iyi başlamaktı. Fırsatlar yarattık maçın başında. Bunu hep yapmalıyız. Sabırlı olmalıyız. İkinci yarı zor olacaktı. Deplasmandayız, maçı kazanmak isteyen iyi bir takıma karşı oynadık. İyi savunma yaptık. Bugünün önemli bir detayıydı. Jota oyuna girdi ve 3. golü attı. Kendisi ve takımım adına mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Benim odağım her zaman takımdır. Bireysel hedef olacak. Gol attığım için mutluyum, keşke daha fazla atabilseydim. Tecrübeli oyuncu olarak tecrübelerimi takıma aktarmak istiyorum. Daha iyi şeyler yapabiliriz, bunu biliyorum. Adım adım gelişiyoruz. Kötü bir skordan sonra takımla ilgili hoşuma giden şey, sonrasında aile gibi bütünleşip o günlerin üzerinden geçiyoruz. İhtiyacımız olan şey bu. Bu pozitifliğin üzerine inşa ederek devam etmemiz lazım."

JOTA SILVA'DAN DA BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

"Bence maça çok iyi başladık. İlk yarı çok iyiydik. Golü erken bulduk. Hemen ardından ikinci golü attık. İlk yarının sonlarına doğru geri çekildik, düştük oyundan. Buna rağmen rakibe fırsat vermedik. İkinci yarının başında oyundan kopuktuk. Kendi kendimize rakibe açık verdik ve golü yedik. Bunu düzeltmeliyiz. Bizim sürekli topa sahip olmamız lazım, topun bizde kalması lazım. Sabırlı şekilde topu döndürüp, oyunu domine edip doğru zamanda doğru şansları yakalamalıyız. Sezon boyunca yapmamız gereken şey bu. Bir süredir 3 puan alamıyorduk, iyi iş çıkardık. Daha iyiye gitmek için çalışmalıyız. Cerny çok iyi maç çıkardı. Çok iyi asist yaptı bana. Ben sadece topu alıp kolayca bitirdim. Milot da çok iyi girdi oyuna. Hızlı ve iyi bir oyuncu. Kartal da iyi katkı verdi. Giren herkes katkı verdi. Hepimiz beraberiz, hep birlikteyiz, beraber yemekler yiyoruz. İyi bir grup oluyoruz. Herkes çok önemli bu takımda. Bugün her oynayan oyuncu çok fazla katkı verdi, iyi şeyler getirdi sahaya. Kazanmak önemli ve böyle devam etmek istiyoruz."

TIAGO DJALO'DAN GABRIEL PAULISTA ÖVGÜSÜ

"Gol attığım için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bugün takım çok iyi iş çıkardı sahada. Rakibimizin attığı golü yemeyebilirdik. Golden sonra işler kötüye gidebilirdi ama izin vermedik. Biraz dinleneceğiz ve sonra çalışacağız. Gabriel Paulista ile oynamak kolay. Benzer kültürden geliyoruz. Birbirimizi iyi tamamlıyoruz. Beraber oynadığımız ilk maçtı. 'de her maç zor, biz de buna göre davranıyoruz. Geçen yıl 2 gol atmıştım, gol atmak isteyen bir oyuncuyum. Duran toplara çok çalışıyoruz. İnanmamız lazım. İnandığımız zaman daha da iyi işler çıkaracağız."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA NEDEN OYNAMADI?
Ağrıları olan yıldız oyuncu, kadroya dahil edilmemişti.
