Beşiktaş'tan flaş Rafa Silva açıklaması: Bugün MR çektirecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpte büyük bir krize neden olan Rafa Silva bugün de antrenmana katılmadı.

MR ÇEKTİRMEYE GİDECEK

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, bel ağrısı sebebiyle bugün de idmana katılmayan Rafa Silva'nın MR görüntülemesine gireceği açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva ise bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün MR görüntülemesine girecek"