Bugün Türkiye'nin maçı var mı, kiminle? 18 Kasım Dünya Kupası Eleme maçları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız mücadelesine devam ediyor. 18 Kasım Salı akşamı bugün Türkiye'nin maçı var mı merak edilirken günün programı da belli oldu. Milli Takımımız Bulgaristan'ı yenerek play off turunu garantiledi.

18.11.2025
18.11.2025
, 2026 E Grubu altıncı ve son maçında bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI?

18 Kasım Salı akşamı 22.45'te İspanya maçı oynanacak. Nefes kesen müsabaka Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TV8 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bugün deplasmanda mücadele edecek. Grupta ilk iki sırayı garantilemiş olsa da bu akşam oynanacak olan maç oldukça önemli.

Bugün Türkiye'nin maçı var mı, kiminle? 18 Kasım Dünya Kupası Eleme maçları

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI 18 KASIM SALI?

18 Kasım Salı akşamının programına göre Türkiye İspanya maçı oynanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak. İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi.

Bugün Türkiye'nin maçı var mı, kiminle? 18 Kasım Dünya Kupası Eleme maçları

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

