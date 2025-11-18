Bugün maç var mı, kimin maçı var 18 Kasım? Bu akşamın maçları ve saati

Kategoriler
18 Kasım Salı akşamı oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde milli ara devam ederken Dünya Kupası heyecanı devam ediyor.
16:00 | Brezilya - Fransa — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Fas - Mali — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | İsviçre - İrlanda — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Meksika - Portekiz — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
19:00 | Litvanya - Türkiye — UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Yayın Yok
22:30 | Brezilya - Tunus — Hazırlık Maçı | TRT Spor
22:45 | Avusturya - Bosna Hersek — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
22:45 | Belçika - Lihtenştayn — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen | S Sport Plus
22:45 | Belarus - Yunanistan — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
22:45 | Bulgaristan - Gürcistan — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
22:45 | Galler - Kuzey Makedonya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
22:45 | İskoçya - Danimarka — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
22:45 | İspanya - Türkiye — 2026 Dünya Kupası Eleme | TV8 | Exxen
22:45 | İsveç - Slovenya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
22:45 | Kosova - İsviçre — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
22:45 | Romanya - San Marino — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen