Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Yalova'nın 20 günlük içme suyu kaldı

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 10’a kadar düştü. Önümüzdeki süreçte yağışlar olmazsa 20 günlük suyu kalan kentte Vali Hüya Kaya, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yalova'nın 20 günlük içme suyu kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 14:23

’nın Termal ilçesinde bulunan Gökçe Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’lara kadar indi. Günlük 35-40 bin metreküp kentin su ihtiyacının karşılanan barajda kullanılabilir su miktarı ise yaklaşık 20 güne kadar düştü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise barajdaki su miktarının yüzde 25 seviyesinde olduğu öğrenildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, bu yıl istenilen düzeyde yağış alınmadığını belirterek, "Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı’mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Dolayısıyla biz şimdi baktığımızda yakın zamanda çok büyük bir yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu bir şekilde kullanılması çok büyük önem arz ediyor. Biz bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon içinde zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Yalova'nın 20 günlük içme suyu kaldı

Köyler bölgesinde bu sene ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini belirten Kaya, "Bu sayede su tüketimini yüzde 50 oranında azalttık. Dolayısıyla bunun da çok ciddi bir destek olacağını düşünüyoruz. Ancak Yeşil Körfez Su Birliği, DSİ ile de çalışmalarımız devam ediyor. İstiyoruz ki mevcut suyu en azından aralık ayının ortalarına kadar bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara çağrısında bulunan Kaya, "Burada söyleyecek tek şey kalıyor, suyu dikkatli kullanmak. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şuan proje ihale aşamasında geldi. O da tamamlandığında Yalova’da inşallah su probleminden artık bahsetmeyeceğiz. En azından kuraklığın çok yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde vatandaşlarımızın mutlaka suyu kullanırken bir kaç kere düşünmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranı kritik seviyede: “Günlük su tüketimi yarıya düşmeli”
ETİKETLER
#yalova
#kuraklık
#su tasarrufu
#Su Krizi
#Su İhtiyacı
#Gökçe Barajı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.