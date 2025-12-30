Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Böyle aktivite görülmedi! Türkiye'deki ilk buz tırmanma duvarı

Palandöken Kayak Merkezi bulunan buz tırmanış duvarı, adrenalin tutkunlarını bekliyor. Kayak pistinin hemen yanı başındaki buz tırmanış duvarı ulaşılabilirlik açısından dikkat çekiyor. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, sadece muhteşem kayak pistleriyle değil, aynı zamanda kar üzerinde birçok heyecan verici aktivite ile de biliniyor. Bunlarda birisinin de yapay buz parkı olduğunu ve parkurda nisan ayına kadar tırmanış yapılabiliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 11:47

Tırmanış Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, "Buz parkı, eğitim ve tırmanış amacıyla verimli şekilde kullanılabilir. Aynı anda 30 kişiye tırmanma imkânı veriyor. Diğer buz tırmanışı alanlarının olduğu yerlere nazaran Palandöken'deki buz parkuruna çok rahat ulaşılabiliyor. Her yıl şubat ayında burada festival yapıyoruz. Kayak pistinin hemen yanında olduğu için insanlar kayak yapmanın yanı sıra buza tırmanabilir" dedi.

Böyle aktivite görülmedi! Türkiye'deki ilk buz tırmanma duvarı

TÜRKİYE'NİN ULAŞIMI EN KOLAY BUZ DUVARI

Tırmanış sporcusu Yusuf Sadi Özbayraktar, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 metre rakımındaki güney pistinde oluşturulan yapay Mustafa Tekin Buz Parkı'nın, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını ve inanılmaz deneyimler yaşadıklarını dile getirdi.

Böyle aktivite görülmedi! Türkiye'deki ilk buz tırmanma duvarı

UZMAN EMNİYETÇİ TEMİN EDİLEBİLİYOR

"Buz dağı" şeklindeki parkta, rotalarını belirleyen sporcular ilk tırmanışlarını gerçekleştirebiliyor. Türkiye'nin ulaşımı en kolay yapay buz tırmanış duvarı olan Ice Park, bu özelliğiyle aynı zamanda hem kayak yapma imkanı hem de kayak yaparken buz duvarına tırmanma imkanı veriyor. Buz tırmanış duvarında tırmanış için Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciğinin onayından geçtikten sonra tırmanış gerçekleştirilebiliyor. Onaydan geçmeyenler için uzman emniyetçi temin edilerek ücreti karşılığında tırmanış gerçekleştiriliyor.

Böyle aktivite görülmedi! Türkiye'deki ilk buz tırmanma duvarı

20 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 150 METRE ENİNDE

Yapay buz parkı görüntüsü ile de herkesi mest etti. Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları arasında yapılan tırmanışlar seyrine doyulmaz anları da beraberinde getirdi. Türkiye'nin ulaşımı en kolay, 20 metre yüksekliğinde 150 metre enindeki ilk yapay buz tırmanış duvarı rota açılışı yapıldığı günden beri çeşitli organizasyonlara ve bu alandaki sporseverlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye'de pistte bulunan ilk yapay buz duvarı olma özelliği adrenalin tutkusu olanlara hem kayak yapma imkanı hem de kayak yaparken buz duvarına tırmanma imkanı veriyor.

Böyle aktivite görülmedi! Türkiye'deki ilk buz tırmanma duvarı
