Cimbom'a özel önlem! Galatasaray-Ajax maçı öncesi Amsterdam'da olağanüstü hal

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, maç öncesi güvenlik gerekçesiyle Amsterdam’ın bazı bölgelerini “yüksek riskli alan” ilan etti.

KARŞILAŞMA GÜNÜ VE SAATİ

Galatasaray ile Ajax arasındaki bu karşılaşma 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00’te oynanacak. Mücadele Türkiye’de TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii uygulamasından şifresiz olarak yayımlanacak.

BİRÇOK BÖLGE KONTROL ALTINDA

Alınan karara göre Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena çevresinde polis, önleyici arama ve müdahale yetkisine sahip olacak. Hollanda Emniyeti’nin açıklamasında, riskli bölgelerde yüzü kapatan giysi veya örtü takmanın, havai fişek ve patlayıcı madde taşımanın yasak olduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hollanda basınına göre bu güvenlik önlemleri maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar geçerli olacak. Yetkililer, Galatasaray taraftarlarının yoğun katılım göstermesi beklenen karşılaşmada taşkınlık ve güvenlik ihlallerine karşı tedbirlerin artırıldığını belirtti. Daha önce iki takım arasında Amsterdam’da oynanan bir maçta, havai fişek bulundurmak veya atmak suçlamasıyla 15 kişi gözaltına alınmıştı.