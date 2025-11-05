Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Cimbom'a özel önlem! Galatasaray-Ajax maçı öncesi Amsterdam'da olağanüstü hal

Amsterdam polisi, Galatasaray–Ajax maçı öncesi şehri “yüksek riskli bölge” ilan etti; Merkez İstasyon, Dam Meydanı ve Johan Cruyff Arena çevresinde önleyici arama ve müdahalelere izin verildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cimbom'a özel önlem! Galatasaray-Ajax maçı öncesi Amsterdam'da olağanüstü hal
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 16:52

’nde , deplasmanda ile karşılaşacak. Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, maç öncesi gerekçesiyle ’ın bazı bölgelerini “yüksek riskli alan” ilan etti.

Cimbom'a özel önlem! Galatasaray-Ajax maçı öncesi Amsterdam'da olağanüstü hal

KARŞILAŞMA GÜNÜ VE SAATİ

Galatasaray ile Ajax arasındaki bu karşılaşma 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00’te oynanacak. Mücadele Türkiye’de TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii uygulamasından şifresiz olarak yayımlanacak.

Cimbom'a özel önlem! Galatasaray-Ajax maçı öncesi Amsterdam'da olağanüstü hal

BİRÇOK BÖLGE KONTROL ALTINDA

Alınan karara göre Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena çevresinde polis, önleyici arama ve müdahale yetkisine sahip olacak. Hollanda Emniyeti’nin açıklamasında, riskli bölgelerde yüzü kapatan giysi veya örtü takmanın, havai fişek ve patlayıcı madde taşımanın yasak olduğu bildirildi.

Cimbom'a özel önlem! Galatasaray-Ajax maçı öncesi Amsterdam'da olağanüstü hal

DAHA ÖNCE 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hollanda basınına göre bu güvenlik önlemleri maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar geçerli olacak. Yetkililer, Galatasaray taraftarlarının yoğun katılım göstermesi beklenen karşılaşmada taşkınlık ve güvenlik ihlallerine karşı tedbirlerin artırıldığını belirtti. Daha önce iki takım arasında Amsterdam’da oynanan bir maçta, havai fişek bulundurmak veya atmak suçlamasıyla 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Cimbom'a özel önlem! Galatasaray-Ajax maçı öncesi Amsterdam'da olağanüstü hal
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! 'Orkun'u istemiyorum...'
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#güvenlik
#amsterdam
#takip
#ajax
#Yüz Maskesi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.