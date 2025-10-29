Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadın A Milli Futbol Takımı’na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Telefon görüşmesi sırasında, başarılarından ötürü mutluluk ve memnuniyet mesajı veren Cumhurbaşkanı, "kızlarımız hakkını verdi" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 11:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Play-Out rövanş karşılaşmasında ’yı 3-0 mağlup eden Kadın A Milli Takımı’nı telefonda tebrik etti. UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş karşılaşmasında Kadın A Millî Futbol Takımı, Kosova’yı Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Priştine’deki ilk maçta rakibini 4-0 yenen Milliler, toplamda 7-0’lık üstünlükle Kosova’yı eleyerek UEFA Uluslar B Ligi’nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Mücadeleyi tribünden izleyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek milli futbolcuları tebrik etti. Çankırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak oyuncularla görüştürdü. görüşmede, Kadın Milli Takımı’nı gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadın A Milli Futbol Takımı’na tebrik

"KIZLARIMIZ HAKKINI VERDİ"

Telefonda yaptığı konuşmada Kadın Milli Takımı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de A Milli Kadın Futbol Takımımızın 4-0’ın rövanşında da 3-0 gibi net bir skorla kazanmasını kutluyoruz. İkinci yarıyı izledim, gerçekten çok başarılıydılar. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum. Maçları yakından izlemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Gençlik ve Bakanlığı tarafından inşa edilen Gürsel Aksel Stadı’na da değinerek, "Bu maçı Göztepe’nin stadında oynadınız. Ceyda, biliyorsun ki İzmir’de yaptığımız en nitelikli statlardan biri bu. Gürsel Bey’in adına yakışır, çok kaliteli bir stat olmuş. Kızlarımız da bunun hakkını verdiler" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ile görüşmenin ardından Çankırı ise teşekkür ederek şu sözleri dile getirdi: "Sayın Cumhurbaşkanım, sizin spora ve sporcuya verdiğiniz önemi biliyoruz. Kadınlara ve futbola verdiğiniz kıymetin ise ayrı bir anlam taşıdığını çok iyi biliyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin."

ETİKETLER
#Spor
#Türkiye
#izmir
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Kosova
#uefa uluslar b ligi
#Kadın A Milli Takım
#Spor
