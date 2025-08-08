Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Dusan Tadic sürprizi! İmzalar atıldı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncu Dusan Tadic, beklenmedik bir hamle yaparak Avrupa'ya veda etti. Tadic'in yeni durağı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dusan Tadic sürprizi! İmzalar atıldı
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 16:51

'nin yıldız orta saha oyuncusu , yeni sezonda sarı lacivertli forma giymeyecek. Takımdan ayrılan Tadic'in Avrupa'da bir kulüpte oynaması beklenirken, aldığı karar herkesi şaşırttı.

Dusan Tadic sürprizi! İmzalar atıldı

TADİC ARABİSTAN YOLCUSU!

Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olduğu konuşulan Tadic, beklenmedik bir kararla ’ın yolunu tuttu. Al- Wahda'nın yaptığı cazip teklif, yıldız oyuncunun rotasını Ortadoğu’ya çevirmesine neden oldu. Finansal açıdan oldukça tatmin edici olduğu belirtilen bu anlaşma, Tadic’in kariyerinde yeni bir dönemi başlatacak.

Dusan Tadic sürprizi! İmzalar atıldı

Avrupa takımları ile ismi çok anılan 'in kapısından dönen Tadic,Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Wahda ile sözleşme imzaladı. Tadic’in transferiyle ilgili Al Wahda’dan yapılan açıklamada, “Tecrübeli oyuncu Dusan Tadic artık Al Wahda forması giyecek. Kulübümüze hoş geldin!” ifadeleri yer aldı.

Dusan Tadic sürprizi! İmzalar atıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Feyenoord maç biletleri satışa çıktı mı? FB maç bilet fiyatları 2205
ETİKETLER
#Spor
#suudi arabistan
#atletico madrid
#Fenerbahçe
#dusan tadic
#Avrupa Transferleri
#Al Wahda
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.