Dusan Tadic sürprizi! İmzalar atıldı

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Dusan Tadic, yeni sezonda sarı lacivertli forma giymeyecek. Takımdan ayrılan Tadic'in Avrupa'da bir kulüpte oynaması beklenirken, aldığı karar herkesi şaşırttı.

TADİC ARABİSTAN YOLCUSU!

Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olduğu konuşulan Tadic, beklenmedik bir kararla Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu. Al- Wahda'nın yaptığı cazip teklif, yıldız oyuncunun rotasını Ortadoğu’ya çevirmesine neden oldu. Finansal açıdan oldukça tatmin edici olduğu belirtilen bu anlaşma, Tadic’in kariyerinde yeni bir dönemi başlatacak.

Avrupa takımları ile ismi çok anılan Atletico Madrid'in kapısından dönen Tadic,Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Wahda ile sözleşme imzaladı. Tadic’in transferiyle ilgili Al Wahda’dan yapılan açıklamada, “Tecrübeli oyuncu Dusan Tadic artık Al Wahda forması giyecek. Kulübümüze hoş geldin!” ifadeleri yer aldı.