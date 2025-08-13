Emre Belözoğlu Antalyaspor'unda Arjantinli takviyesi!

Antalyaspor'da kritik transfer hamleleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik transferlerini açıklayan kırmızı beyazlılar, şimdi de Lautaro Giannetti'yi kadrosuna kattı.

ANTALYASPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Antalyasporumuz, İtalya'nın Udinese Calcio takımından Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

LAUTARO GIANNETTI'NİN PERFORMANSI

31 yaşındaki Arjantinli stoper, Udinese ile toplam 23 maça çıkmış ve 2 kez gol sevinci yaşamıştı.