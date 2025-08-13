Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Spor
Editor
Editor
 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu Antalyaspor'unda Arjantinli takviyesi!

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor, sürpriz bir transfer daha gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, Arjantinli Lautaro Giannetti ile anlaştığını resmen duyurdu.

Emre Belözoğlu Antalyaspor'unda Arjantinli takviyesi!
'da kritik hamleleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik transferlerini açıklayan kırmızı beyazlılar, şimdi de Lautaro Giannetti'yi kadrosuna kattı.

Emre Belözoğlu Antalyaspor'unda Arjantinli takviyesi!

ANTALYASPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Antalyasporumuz, İtalya'nın Calcio takımından Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Emre Belözoğlu Antalyaspor'unda Arjantinli takviyesi!

LAUTARO GIANNETTI'NİN PERFORMANSI

31 yaşındaki Arjantinli stoper, Udinese ile toplam 23 maça çıkmış ve 2 kez gol sevinci yaşamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ANTALYASPOR DENEYİMLİ SAVUNMACI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?
Süper Lig temsilcisi, şu an için transferin bedelini açıklamadı.
