Emre Belözoğlu yeniden Süper Lig'de!

Emre Belözoğlu, an itibarıyla yeniden Süper Lig'e döndü. Genç hoca, Antalyaspor ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Emre Belözoğlu ve Antalyaspor, kısa süreli bir ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Taraflardan sürece dair açıklamalar gelirken, Emre Belözoğlu ise Süper Lig planlamalarına vurguda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ANTALYASPOR SÖZLERİ

"Antalyaspor’un 59’uncu kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Ayrılma kararımda söylediğim gibi bu ailenin bir parçası olmak, benim için daima gurur vericiydi. Bugün ise bu gururun yanı sıra, her şeyden önemlisi taraftarımızın gösterdiği teveccüh, camiamızda artık herkesin tüm problemler karşısında birlik olarak Antalyaspor’u ayağa kaldırma niyeti taşıması çok değerli... Teknik ekibimle beraber geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde oynadığımız Gaziantep FK maçı sonrasında önümüzdeki sezonun hazırlığına başlamıştık. Antalyaspor camiası için planlarımız ve hedeflerimizin hayata geçmesi yönünde gerekli aksiyonların en kısa sürede alınmasını temenni ediyorum. Bu gerçekleştiği takdirde aynı kararlılıkla ve aynı yürekle Antalyaspor’u hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bana gösterilen güven ve teveccüh için başta Antalyaspor camiasına ve büyük Antalyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ederim."

AKDENİZ EKİBİNDEN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

"Bugün, Antalyasporumuzun 59. kuruluş yıldönümünü kutlarken, geçmişimizin onurunu, bugünün sorumluluğunu ve geleceğe dair umudumuzu aynı anda taşıyoruz. Antalyaspor'umuz 1966’dan bu yana yalnızca futbol oynayan bir takım değil; bir şehrin hayalini, tutkusunu ve kimliğini temsil eden büyük bir ailedir. Antalyaspor formasını giyen her oyuncu, her teknik adam ve her yönetici; bu büyük çınarın gölgesinde iz bırakmış, tarihine katkı sunmuştur. Camiamızın içinde bulunduğu zorluklar, yönetim kurulumuzun aldığı olağanüstü seçim kararı sebebiyle Antalyaspor'un sezon başı planlamasının aksamaması için elimizden gelen özveriyi göstereceğimizi taraftarlarımızla paylaşmak isteriz. Malumunuz olduğu üzere teknik direktörümüz Emre Belözoğlu yaşanan belirsizliklerden ötürü istifasını sunmuş olup ayrılık kararı aldığını bildirmişti. Emre hocamız, zor bir dönemde görev alarak kulübümüze yalnızca saha içiyle sınırlı olmayan bir katkı sunmuş, mücadelesi, tutumu ve kulübümüzle kurduğu bağ ile Antalyaspor’da önemli bir temsil görevi üstlenmiştir. Yeni sezon planlamamızda da uyum içerisinde çalışacağımıza inandığımız hocamızla aynı kararlılık ve inançla devam etme isteğimizi bildirdik ve kendisi de aynı motivasyonla hedeflerimize ulaşma konusunda bizimle olacağını belirtti. Tüm camiamıza çağrımızdır: Bu zorlu ama heyecan verici yolculukta birlik olalım. Geçmişimize sahip çıkalım, bugünümüze güç verelim, geleceğimizi birlikte yazalım. Saygılarımızla."