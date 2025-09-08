Menü Kapat
26°
Spor
 Burak Ayaydın

Ergin Ataman'dan kritik mesaj: "Favori iki takım elendi"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Polonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca da başarılı koç, favorilerin nasıl elendiğine özellikle dikkat çekti.

Ergin Ataman'dan kritik mesaj:
'dan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası için kritikler geldi. Türkiye'nin hedeflerine değinen başantrenör, ilave olarak da rakip analizlerini anlattı.

MADALYA MESELESİ

"Zaman zaman çok iyi basketbol oynadık. Son İsveç maçında ise oldukça zorlandık. Yarın da bu hedef doğrultusunda maçı oynayacağız. Karşımızda basketbolu iyi bilen, iyi organize olmuş ve sert savunma yapan bir takımı var. Grup maçlarında Slovenya ve İsrail gibi ciddi takımları yendiler. Son 16 turunda Bosna Hersek'i mağlup ederek çeyrek finale geldiler. Tanıdığımız oyuncular var. THY Avrupa Ligi'nden iyi tanıdığımız, takımın en skorer oyuncusu Jordan Loyd var. Bunun dışında geçmişte benim takımım Panathinaikos'ta oynayan uzunları Balcerowski var. Ponitka da tecrübeli bir oyuncu. Uzun yıllardır bir arada oynayan bir Polonya takımı var. Hazırız. Herhangi sıkıntılı bir durumumuz yok. Önemli bir maç. Kazanmak ve çok uzun yıllar sonra yarı finalde madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız."

Ergin Ataman'dan kritik mesaj: "Favori iki takım elendi"

POLONYA ANALİZİ

"Savunma prensibimiz daha çok kısa oyuncuları durdurmak. Umarım ters bir şeyle karşılaşmayız. Son İsveç maçında Hakanson epey canımızı yaktı. Polonya, bizim için analizi çok zor bir takım değil. Bildiğimiz tarzda bir basketbol oynuyorlar. Ponitka'nın pota altına girip pasör olarak oynadığı pozisyonlar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Skor ve pas üretiyorlar. Sert oynuyorlar. Ribaundlara gidiyorlar. Savunmaları da çok agresif. Karşılamamız kadar hücumda top ve iyi alan paylaşımı da çok olacak çünkü savunmada bayağı hareket ediyorlar. Maçın başından itibaren iyi savunma yapıp, hızlı hücumlarla sayımızı arttırmamız gerekiyor."

Ergin Ataman'dan kritik mesaj: "Favori iki takım elendi"

FAVORİLERİN ELENMESİ

"Favori 2 takım elendi ama şu an turnuvada 8 güçlü ekip var. Finlandiya, Sırbistan'ı yendi. Gürcistan, Fransa'yı geçti. Yunanistan çok iyi bir takım. Almanya zaten turnuvanın favorileri arasında. Polonya da çok ciddi bir rakip. Hedefimiz belli. Bunun için geldik. Yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız."

Ergin Ataman'dan kritik mesaj: "Favori iki takım elendi"

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE İSVEÇ MÜCADELESİ HANGİ SKORLA SONA ERMİŞTİ?
12 Dev Adam, zorlu maçı 85-79 kazanmıştı.
