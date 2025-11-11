Fenerbahçe ile anılıyordu! Lewandowski'den kariyeri konusunda beklenmedik karar

Kategoriler
Fenerbahçe bu sezon forvet hattında sıkıntılar yaşıyor. Jhon Duran'ın sakatlık dönüşü henüz hazır olmaması ve En Nesyri'nin formsuzluğu, sarı-lacivertlileri ara transfer döneminde forvet takviyesi yapma planına yöneldi
Fenerbahçe'nin forvet transferi listesinin üst sıralarında ise Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski'nin yer aldığı iddia edilmişti. Sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki yıldız forvetin kariyeri hakkında beklenmedik bir karar alabileceği iddia edildi.
Sport'ta yer alan habere göre, Lewandowski'nin sezon sonunda emekli olma ihtimali bulunuyor. Robert Lewandowski, Barcelona ile yola devam etmez ve istediği teklifi alamazsa futbolu bırakmayı düşünüyor.
Katalon devinin ise henüz Lewandowski konusunda bir karar almadığı belirtiliyor. Barcelona'nın Lewandowski ile olan sözleşmesinde uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Lewandowski, Barcelona'da bu sezon 9 maçta 569 dakika süre aldı. 7 gol katkı sağlayan Polonyalı golcünün Transfermarkt'ın 2 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.