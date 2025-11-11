Menü Kapat
Fenerbahçe ile anılıyordu! Lewandowski'den kariyeri konusunda beklenmedik karar

Fenerbahçe devre arasında forvet hattına takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin, La Liga devi Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski ile ilgilendiği iddia edilmişti. Polonyalı golcünün İspanya devi ile devam etmez ve istediği teklifi almazsa futbolcu bırakmayı düşündüğü ortaya çıktı.

11.11.2025
11.11.2025
saat ikonu 16:09

bu sezon hattında sıkıntılar yaşıyor. Jhon Duran'ın sakatlık dönüşü henüz hazır olmaması ve En Nesyri'nin formsuzluğu, sarı-lacivertlileri ara döneminde forvet takviyesi yapma planına yöneldi

Fenerbahçe'nin forvet transferi listesinin üst sıralarında ise Polonyalı yıldız golcü 'nin yer aldığı iddia edilmişti. Sezon sonu ile sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki yıldız forvetin kariyeri hakkında beklenmedik bir karar alabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇELİLERİ TEDİRGİN EDEN HABER

Sport'ta yer alan habere göre, Lewandowski'nin sezon sonunda emekli olma ihtimali bulunuyor. Robert Lewandowski, Barcelona ile yola devam etmez ve istediği teklifi alamazsa futbolu bırakmayı düşünüyor.

BARCELONA HENÜZ KARAR VERMEDİ

Katalon devinin ise henüz Lewandowski konusunda bir karar almadığı belirtiliyor. Barcelona'nın Lewandowski ile olan sözleşmesinde uzatma opsiyonu da bulunuyor.

LEWANDOWSKİ BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Lewandowski, Barcelona'da bu sezon 9 maçta 569 dakika süre aldı. 7 gol katkı sağlayan Polonyalı golcünün Transfermarkt'ın 2 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

