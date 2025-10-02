Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! Parmağı kırıldı

Kategoriler
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."