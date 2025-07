Fenerbahçeli genç yeteneğe teklifler: Süper Lig'den ve Bundesliga'dan istiyorlar!

Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic ile her an yollar ayrılabilir. Jose Mourinho'nun 'gönderilecekler' listesine yazdığı Ognjen Mimovic, an itibarıyla sürpriz transfer teklifleri aldı.

FENERBAHÇELİ OGNJEN MIMOVIC'E TRANSFER TEKLİFLERİ

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan transfer ettikten sonra hiç şans vermeden Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic, an itibarıyla ayrılığın eşiğinde! Halihazırda Fenerbahçe'de değerlendirilme ihtimali çok az olan 20 yaşındaki beke, Süper Lig'den Antalyaspor ve Bundesliga'dan da Hoffenheim transfer teklifi yaptı.

FENERBAHÇE'NİN KARARI: İYİ BİR TEKLİFLE AYRILIK!

Fenerbahçe'den transfer izni çıkan Ognjen Mimovic, iyi bir bonservis süreciyle birlikte sarı lacivertlilere veda edecek. Son olarak da genç futbolcu, şu ana kadar Fenerbahçe ile hiçbir resmi maçta süre almadı.