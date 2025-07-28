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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli genç yeteneğe teklifler: Süper Lig'den ve Bundesliga'dan istiyorlar!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ognjen Mimovic için transferde yoğun bir ilgi var. Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen Ognjen Mimovic, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan resmi teklifler aldı.

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Fenerbahçeli genç yeteneğe teklifler: Süper Lig'den ve Bundesliga'dan istiyorlar!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 18:59

'de Ognjen Mimovic ile her an yollar ayrılabilir. Jose Mourinho'nun 'gönderilecekler' listesine yazdığı Ognjen Mimovic, an itibarıyla sürpriz teklifleri aldı.

Fenerbahçeli genç yeteneğe teklifler: Süper Lig'den ve Bundesliga'dan istiyorlar!

FENERBAHÇELİ OGNJEN MIMOVIC'E TRANSFER TEKLİFLERİ

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan transfer ettikten sonra hiç şans vermeden Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic, an itibarıyla ayrılığın eşiğinde! Halihazırda Fenerbahçe'de değerlendirilme ihtimali çok az olan 20 yaşındaki beke, 'den ve Bundesliga'dan da transfer teklifi yaptı.

Fenerbahçeli genç yeteneğe teklifler: Süper Lig'den ve Bundesliga'dan istiyorlar!

FENERBAHÇE'NİN KARARI: İYİ BİR TEKLİFLE AYRILIK!

Fenerbahçe'den transfer izni çıkan Ognjen Mimovic, iyi bir bonservis süreciyle birlikte sarı lacivertlilere veda edecek. Son olarak da genç futbolcu, şu ana kadar Fenerbahçe ile hiçbir resmi maçta süre almadı.

Fenerbahçeli genç yeteneğe teklifler: Süper Lig'den ve Bundesliga'dan istiyorlar!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE OGNJEN MIMOVIC İÇİN NE KADAR YATIRIM YAPTI?
Süper Lig devi, ciddi bir potansiyel gördüğü Ognjen Mimovic için 6.7 milyon Euro transfer bedeli ödemişti.
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#Ognjen Mimovic
#Spor
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