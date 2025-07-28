Fenerbahçeli genç yeteneğe teklifler: Süper Lig'den ve Bundesliga'dan istiyorlar!

İstanbul
Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic ile her an yollar ayrılabilir. Jose Mourinho'nun 'gönderilecekler' listesine yazdığı Ognjen Mimovic, an itibarıyla sürpriz transfer teklifleri aldı.
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan transfer ettikten sonra hiç şans vermeden Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic, an itibarıyla ayrılığın eşiğinde! Halihazırda Fenerbahçe'de değerlendirilme ihtimali çok az olan 20 yaşındaki beke, Süper Lig'den Antalyaspor ve Bundesliga'dan da Hoffenheim transfer teklifi yaptı.
Fenerbahçe'den transfer izni çıkan Ognjen Mimovic, iyi bir bonservis süreciyle birlikte sarı lacivertlilere veda edecek. Son olarak da genç futbolcu, şu ana kadar Fenerbahçe ile hiçbir resmi maçta süre almadı.