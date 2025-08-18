Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda! Ali Şen'in durumu endişelendiriyor!

Fenerbahçe’nin efsanevi başkanlarından iş insanı Ali Şen’den üzücü haber geldi. 86 yaşındaki Şen’in yoğun bakımda olduğu ve kimseyi tanımayıp, konuşamadığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda! Ali Şen'in durumu endişelendiriyor!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 09:32

Kulübü’nün eski başkanlarından ve iş insanı Ali Şen, sağlık sorunları nedeniyle Bodrum’da özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

KONUŞAMIYOR, KİMSEYİ TANIMIYOR

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, köşe yazısında Ali Şen’in konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını ifade etti. Onat, “Sevgili Ali Şen... Espri küpü, şakacı... Sabahları uzun yürüyüşler yaptığımız dost... Şimdi konuşamıyor. Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKTI

Fenerbahçe’de 2 dönem başkanlık yapan Şen, özellikle 7 senelik şampiyonluk beklentisinin sona erdiği 1995-1996 sezonundaki başkanlık macerasıyla hafızalara kazınmıştı. Ali Şen'in "Ali Şen Fenerbahçe Şampiyon" tezahüratları ile göreve geldiği sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ile giriştiği amansız şampiyonluk yarışında ipi önde göğüslemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antony'nin bonservisi belli oldu: Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor!
ETİKETLER
#Spor
#sağlık durumu
#başkan
#İstanbul
#Fenerbahçe
#ali şen
#Ali Şen
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.