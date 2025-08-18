Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda! Ali Şen'in durumu endişelendiriyor!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından ve iş insanı Ali Şen, sağlık sorunları nedeniyle Bodrum’da özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

KONUŞAMIYOR, KİMSEYİ TANIMIYOR

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, köşe yazısında Ali Şen’in konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını ifade etti. Onat, “Sevgili Ali Şen... Espri küpü, şakacı... Sabahları uzun yürüyüşler yaptığımız dost... Şimdi konuşamıyor. Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKTI

Fenerbahçe’de 2 dönem başkanlık yapan Şen, özellikle 7 senelik şampiyonluk beklentisinin sona erdiği 1995-1996 sezonundaki başkanlık macerasıyla hafızalara kazınmıştı. Ali Şen'in "Ali Şen Başkan Fenerbahçe Şampiyon" tezahüratları ile göreve geldiği sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ile giriştiği amansız şampiyonluk yarışında ipi önde göğüslemişti.