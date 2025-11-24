Menü Kapat
12°
Spor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupasının hatırası satışa konuldu! 113 yıllık tarihi eser

Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'nde ilk kez şampiyon olduğu kupanın hatırası satışa konuldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 7. Başkanı Arif Emirzade Bey'e verilen kupa açık artırmada satılacak.

24.11.2025
24.11.2025
15:15

Spor Kulübü'nün tarihindeki ilk İstanbul Ligi şampiyonluğuna ait kupa hatırası 7 Aralık'ta yapılacak açık artırma ile satışa çıkarılıyor.

Kulübün 1911-1912 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğu hatırası olan kupa hatırası, Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi kapsamında alıcısını bekleyecek.

Müzayedenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre söz konusu kupa hatırası, Fenerbahçe'de hem oyuncu hem de başkan olarak görev yapan tek isim olan Arif Emirzade Bey'e ait. Yaklaşık 10 santimetre çapındaki bronz kupa hatırası, kazıma (grave) tekniğiyle süslenmiş olup Hicri 1329-1330 / Miladi 1911-1912 tarihini taşıyor.

Özel bir koleksiyona ait olduğu belirtilen kupa hatırası, Fenerbahçe tarihinin en erken dönemlerine ait eserlerden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Müzayedenin internet sitesinde kupa hatırasıyla ilgili yer alan ifadeler şöyle:

"Hicri 1329-30 / Miladi 1911-12 tarihli. Bronz, kazıma (grave) tekniği ile tezyinli. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihinde ilk defa şampiyon olduğu İstanbul Ligindeki 6.sezonunda (1911-1912) dönemin başkanı ve oyuncusu olan "Arif Emirzade Bey"e verilen şampiyonluk kupası hatırası."

#Fenerbahçe
#İstanbul Ligi
#Tarihi Kupa
#Arif Emirzade
#Spor Tarihi
#Antik Eserler
#Spor
