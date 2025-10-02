Menü Kapat
Spor
Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti! Tedesco'dan Talisca kararı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe evinde Nice ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk 11'ini netleştirmeye başladı. Ayrıca yıldız oyuncu Talisca'nın da durumu netleşti. İşte sarı-lacivertlilerin Nice maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti! Tedesco'dan Talisca kararı
2. haftasında bugün kendi evinde Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ilk 11’ler netleşmeye başladı. Fenerbahçe Teknik DirektörüDomenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti! Tedesco'dan Talisca kararı

NICE İLE 6. MAÇ

Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nda rakip oldu. 1959-1960 sezonunda son 16 turunda taraflar birer galibiyet alırken, o dönemki statü gereği karar maçı oynandı ve Fenerbahçe 3. karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. İki ekip 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası 2. tur maçında eşleşirken, Nice 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Sarı-lacivertliler, rekabette 6 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti! Tedesco'dan Talisca kararı

KUPA 2'DE 150. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 150. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 149 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 209 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 190 gol gördü.

FRANSA TAKIMLARI İLE 23. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa takımlarıyla 22 müsabaka oynadı. Kanarya, en fazla resmi maçı da Nice ve Lyon ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu iki ekip ile 5'er maçta rakip olurken, Lille ile de 4 mücadeleye çıktı. Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes takımlarıyla da 2'şer müsabakada karşılaşan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, son olarak 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de Lyon ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

LIGUE 1'DE 12. SIRADA

Nice, Fransa Ligue 1'de bu sezon 6 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Franck Haise'in öğrencileri 7 puanla 12. sırada yer alıyor. Rakip filelere 7 gol gönderen Nice, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti! Tedesco'dan Talisca kararı

SRDJAN JOVANOVIC DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak müsabakada Sırbistan Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İngiliz Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes eşlik edecek.

TALISCA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak. Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncunun, mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti! Tedesco'dan Talisca kararı

FENERBAHÇE:Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, En-Nesyri

