Futbol dünyası yasta! Maç esnasında yere yığıldı: Ünlü teknik adam hayatını kaybetti

Sırbistan Süper Ligi’nde herkesi çok üzen bir olay yaşandı. Ülkenin önde gelen kulüplerinden FK Radnicki 1923’ün teknik direktörü Mladen Zizovic, takımının Mladost Lucani ile oynadığı maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Sırbistan Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, 44 yaşındaki Bosna Hersekli teknik adam karşılaşmanın 22. dakikasında aniden yere yığıldı.
Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zizovic, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan bu durum sonrası futbolculardan bazıları çok etkilenirken maç iptal edildi.