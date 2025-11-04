Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Futbol dünyası yasta! Maç esnasında yere yığıldı: Ünlü teknik adam hayatını kaybetti

Sırbistan Süper Ligi'nde futbol dünyasını sarsan bir olay yaşandı. FK Radnicki 1923’ün 44 yaşındaki teknik direktörü Mladen Zizovic, Mladost Lucani maçı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Futbolcuların şok yaşadığı maç iptal edildi. İşte detaylar...

Futbol dünyası yasta! Maç esnasında yere yığıldı: Ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Sırbistan Süper Ligi’nde herkesi çok üzen bir olay yaşandı. Ülkenin önde gelen kulüplerinden FK Radnicki 1923’ün teknik direktörü Mladen Zizovic, takımının Mladost Lucani ile oynadığı maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Futbol dünyası yasta! Maç esnasında yere yığıldı: Ünlü teknik adam hayatını kaybetti

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Sırbistan Federasyonu’nun açıklamasına göre, 44 yaşındaki Bosna Hersekli teknik adam karşılaşmanın 22. dakikasında aniden yere yığıldı.

Futbol dünyası yasta! Maç esnasında yere yığıldı: Ünlü teknik adam hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zizovic, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Futbol dünyası yasta! Maç esnasında yere yığıldı: Ünlü teknik adam hayatını kaybetti

OYUNCULAR DEVAM EDEMEDİ

Yaşanan bu durum sonrası futbolculardan bazıları çok etkilenirken maç iptal edildi.

Futbol dünyası yasta! Maç esnasında yere yığıldı: Ünlü teknik adam hayatını kaybetti
