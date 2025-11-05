Galatasaray Ajax maçı için özel plan hazırladı! Okan Buruk ilk 11'e sürpriz dokunuş yapıyor

Şampiyonlar Ligi’nde kayıpsız ilerlemek isteyen Galatasaray bugün Ajax’ın konuğu oluyor. Devler liginde TSİ 23.00'te Johan Cruyff Arena'da başlayacak 4. hafta mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. En son Bodo/Glimt'i 3-1 yenen sarı-kırmızılı ekip galibiyet hedefliyor.

Ajax ise Inter, Marsilya ve Chelsea'ye karşı puan alamadı. Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda olmalarına rağmen tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor.

TEK MAÇI AJAX KAZANDI

Galatasaray ile Ajax, Avrupa kupalarında 1 kez karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi grup aşamasında geçen sezon oynanan bu maçı Hollanda temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan Galatasaray'da ilk 11 değişiyor. Ajax ile bu gece oynanacak kritik karşılaşmada Davinson Sanchez stoperde, Mario Lemina asıl yeri ön liberoda görev yapacak.

JAKOBS VE SINGO GELİYOR

İsmail Jakobs sol bekte Eren Elmalı'dan formasını geri alacak. İyileşen Singo da Sallai yerine sağ bekte tercih edilecek. Bu savunma kurgusu, 1-0 kazanılan Liverpool maçında birlikte oynamıştı.

4-2-3-1 sistemiyle devam edecek sarı-kırmızılı takımda ileri uçta Osimhen olacak, Icardi yine yedek soyunacak. Zorlu karşılaşmada Nijeryalı yıldız futbolcuyu hücumda Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz tamamlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

AJAX: Pasveer, Wijndal, Baas, Itakura, Gaaei, Klaassen, Regeer, Gloukh, Godts, Moro, Weghorts.

GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında ise RAMS Park'ta Belçika temsilcisi U.S. Gilloise takımını konuk edecek. Galatasaray daha sonrası sırasıyla; deplasmanda Monaco ve içeride Atletico Madrid ile oynayacak. Cimbom son maçta ise Manchester City'nin konuğu olacak.