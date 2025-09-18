Menü Kapat
TGRT Haber
23°
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi çıkışı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Başarılı hoca, iki takımı kıyasladı ve beklentilerini anlattı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi çıkışı!
'da heyecanı başladı. Sezonun ilk maçına deplasmanında çıkacak olan sarı kırmızılılarda, teknik direktör 'tan önemli değerlendirmeler geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi çıkışı!

OKAN BURUK'TAN ANALİZLER

"Bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi, camiamız için çok büyük bir heyecan. Son 3 sezon Süper Lig'de şampiyon olarak çok önemli bir başarı elde ettik ama taraftarımızın bizden beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmamız. O yüzden en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Genç, ligine iyi başlamış ve Avrupa'da son yıllarda önemli işler yapmış bir takıma karşı oynayacağız. Biz, önemli ve özel oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok özel oyuncuları var. Deplasmanda başlamak için zor bir maç ama kazanmak için buradayız. Rakibimizin ne kadar kaliteli olduğunu ve galibiyeti ne kadar çok istediklerini biliyoruz ama yarın elimizden gelenin fazlasını yaparak buradan kazanarak dönmek istiyoruz."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi çıkışı!

OKAN HOCADAN VICTOR OSIMHEN KRİTİĞİ

"Osimhen milli takımda sakatlandı. Lig etabında oynatamadık. Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Son 2 gün antrenmanlarda denedi ama geri bildirimleri oynayabilecek düzeyde olmadığıydı. Oyuncularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Her futbolcu oynayabilme şansı olan her maçta her şeyi göze alarak oynar. Osimhen de bu karakterde bir oyuncu. Ağrılı ve yüzde 100'ünü veremediği bir maçta oynamasının kimseye faydası olmayacağı için ondan gelen geri bildirimle kadroya almadık. Hücum hattında çok önemli oyuncularımız var. Onlarla yarın en iyisini yapmaya çalışacağız."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi çıkışı!

KİŞİSEL KALİTE VURGUSU

"İki takımın birbirine benzeyen çok yönü var. Agresif olan, önde baskı yapan, topa sahip olarak geriden oyun kuran iki takım var. Özellikle oyuncu kalitesiyle hücumda etkili iki ekip karşı karşıya gelecek. İki takımın oyun kalitesini, dizilişlerini çok benzetiyorum. İki takım da birbirine topu bırakmayacaktır. Burada da bireysel kaliteler sonucu belirleyecek."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi çıkışı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HESAPLARI

"Süper Lig'de üç sezon üst üste şampiyon olmuş, ilk 5 haftayı da galibiyetle kapatmış takımımızdan beklenti çok fazla. İnsanlar Süper Lig'le ilgilenmiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçları merakla bekliyorlar. Herkeste Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağımızın heyecanı var. Beklentiyi karşılayacak çok iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir takım oluşturduk. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarla yarışabilecek bir kadro oldu. Bu kadronun her şey yolunda gittiğinde çok iddialı olduğunu düşünüyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK İÇİN NEDEN AVRUPA ÖNEMLİ?
Süper Lig'de çok başarılı olan Okan hoca, Avrupa'da aldığı sonuçlarla çok eleştirilmişti.
