Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

Galatasaray, Victor Osimhen'in sahalara dönüşü için geri sayıma geçti. Milli takımda sakatlanan Victor Osimhen, son antrenmanda takıma katıldı.

VICTOR OSIMHEN DÖNÜŞ SÜRECİNDE

Galatasaray; Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, sarı kırmızılılarda önemli de bir gelişme yaşandı! Sakatlığı sebebiyle Eyüpspor ve Eintracht Frankfurt maçlarını kaçıran Victor Osimhen, Konyaspor maçı öncesi pazar günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

VICTOR OSIMHEN VE YENİ SEZON İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 2 gol attı. Son olarak da yıldız forvetin; hangi karşılaşmada yeniden forma giyeceği, teknik ekibin kararına göre şekillenecek.