Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Galatasaray'da kriz büyüyor! Flaş Barış Alper Yılmaz kararı

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir karar verildi. 3 gündür takımla idmanlara çıkmayan milli futbolcunun Kayserispor deplasmanında forma giyip giymeyeceği oldukça merak ediliyordu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da kriz büyüyor! Flaş Barış Alper Yılmaz kararı
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 14:04

’da krizi devam ediyor. NEOM ile görüşmeleri yapan ve sarı-kırmızılılarla 3 gündür antrenmanlara katılmayan milli futbolcunun kadro dışı bırakılması gündemde.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Flaş Barış Alper Yılmaz kararı

KAFİLEYE DAHİL EDİLMEYECEK İDDİASI

TRT Spor’un haberine göre Galatasaray’ın, Barış Alper Yılmaz’ı maçı kafilesine dahil etmemesi bekleniyor.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Flaş Barış Alper Yılmaz kararı

BAŞKAN ÖZBEK NOKTAYI KOYMUŞTU

Başkan , öğle saatlerinde yaptığı açıklamada “Başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı doğru bulmuyorum” diyerek Barış Alper Yılmaz’ın ayrılığına kapıları kapatmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Alper Yılmaz transfer oluyor mu? Başkan Dursun Özbek açıkladı!
Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile izinsiz görüşen NEOM FC'ye ihtar çekti
ETİKETLER
#galatasaray
#dursun özbek
#transfer
#barış alper yılmaz
#kayserispor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.