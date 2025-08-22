Galatasaray'da kriz büyüyor! Flaş Barış Alper Yılmaz kararı

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi devam ediyor. NEOM ile transfer görüşmeleri yapan ve sarı-kırmızılılarla 3 gündür antrenmanlara katılmayan milli futbolcunun kadro dışı bırakılması gündemde.

KAFİLEYE DAHİL EDİLMEYECEK İDDİASI

TRT Spor’un haberine göre Galatasaray’ın, Barış Alper Yılmaz’ı Kayserispor maçı kafilesine dahil etmemesi bekleniyor.

BAŞKAN ÖZBEK NOKTAYI KOYMUŞTU

Başkan Dursun Özbek, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada “Başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı doğru bulmuyorum” diyerek Barış Alper Yılmaz’ın ayrılığına kapıları kapatmıştı.