Gaziantep FK, Muhammed Bayo'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki Gineli santrfor Muhammed Bayo'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Lig ekibi Lille'in oyuncusu Bayo'nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Bayo, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Muhammed Bayo'ya kulübümüze "hoş geldin" diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.