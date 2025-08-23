Gaziantep'te galibiyet sevinci! Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada savunmada kaptırılan topu alan Metehan'ın pasında Abdurrahim'in vuruşunda savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere yolladı.

54. dakikada Metehan'ın kullandığı kornerde penaltı noktasında Traore'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxim'in ceza sahasına girmeden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşta sağdan ceza sahasına giren Sorescu'nun ceza yayına pasında Maxim'in gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Maxim'in kullandığı korner sonrası savunmadan ceza yayına açılan topa Sorescu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan döndü.

90. dakikada Maxim'in kullandığı korneri ön direkte Semih aşırttı, arka direkte Kozlowski'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lungoyi, Nalepa'nın çekmesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Nalepa ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Kevin Rodrigues, Myenty Abena, Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 46), Deian Sorescu, Ogün Özçiçek (Luis Perez dk. 75), Badou Ndiaye (Junınho Bacuna dk. 60), Kacper Kozlowski, Maxim (Mirza Cihan dk. 90+5), Christopher Lungoyi (Enver Kulasin dk. 90+5), Emmanuel Boateng

Yedekler: Zafer Gögen, Onur Başyiğit, Ali Osman Kalın, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Matej Hanousek, Dmitrios Goutas, Kelven Thalisson, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Göktan Gürpüz (Dilhan Demir dk. 81), Abdurrahim Dursun (Sinan Osmanoğlu dk. 67, Jan Nalepa, Adama Traore (Samed Onur dk. 67), Metehan Mimaroğlu (Sekou Koita dk. 67)

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Ayaz Özcan, Oğulcan Ülgün, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Deian Sorescu (dk. 43), Maxim (dk. 90+4 pen.) (Gaziantep FK), Zan Zuzek (dk. 7) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Nalepa (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Boateng, Arda Kızıldağ, Abena (Gaziantep FK), Adama Traore, Göktan Gürpüz, Nalepa, Gökhan Akkan, Samed Onur (Gençlerbirliği)