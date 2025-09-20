Gençlerbirliği ilk kez kazandı: İstanbul ekibinde soru işaretleri ortaya çıktı!

Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0 ile geçti. Selçuk Şahin yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Ankara'dan puansız döndü.

EYÜPSPOR'DA KRİZ KAPIDA!

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 36. dakikada Tongya atarken, Selçuk Şahin'in takımından ise cevap gelmedi! Esasen ise Eyüpspor yönetimi, genç hoca hakkında geleceğe dair düşünmeye başladı! Zira an itibarıyla Eyüpspor 4 puanda kalırken, Gençlerbirliği ise 3 puana yükselmiş oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Murat Altan.

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Varesanovic (Dk. 46 Dele-Bashiru), Oğulcan Ülgün (Dk. 60 Zuzek), Göktan Gürpüz (Dk. 73 Csoboth), Koita (Dk. 80 Metehan Mimaroğlu), Tongya (Dk. 80 Samed Onur), Niang.

ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk. 89 Mujakic), Kerem Demirbay, Yalçın Kayan (Dk. 73 Emre Akbaba), Halil Akbunar (Dk. 46 Draguş), Seslar, Serdar Gürler (Dk. 73 Ampem), Umut Bozok (Dk. 46 Thiam).

Gol: Dk. 36 Tongya (Gençlerbirliği).

Sarı kartlar: Dk. 16 Hanousek, Dk. 40 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+1 Pereira (Gençlerbirliği), Dk. 62 Draguş, Dk. 90+6 Thiam (ikas Eyüpspor).