Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı yine ortalığı karıştırdı!

Yaz transfer döneminin başından bu güne kadar adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ancak Inter'de kalmaya karar veren Hakan Çalhanoğlu yeni bir paylaşımla kafaları karıştırdı.

ASLAN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

A Milli Takım'ın kaptanı için Türkiye'ye dönmek istediği iddiaları sürerken sosyal medyadan gelen 'Aslan' paylaşımı Galatasaray'a mesaj olarak yorumlandı.

AİLESİNİ ETİKETLEDİ

Instagram hesabından 5 aslan fotoğrafı paylaşan ve 'Aile' yazan Çalhanoğlu 3 çocuğu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'nun aslanların üzerine etiketledi. Galatasaraylı olarak bilinen ve transfer için bekleyişte olduğu ifade edilen milli yıldızın bu paylaşımı güne damga vurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı aslan paylaşımının ardından transferi konusunda tartışmalar yeniden alevlendi.