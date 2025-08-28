Menü Kapat
27°
Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı yine ortalığı karıştırdı!

Bu yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan İnter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübüyle yola devam edeceği öğrenilmişti. Çalhanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi. Yıldız oyuncunun paylaşımı tartışmalara yol açarken, transfer söylentileri tekrar alevlendi. İşte çok konuşulan o paylaşım...

Yaz transfer döneminin başından bu güne kadar adı ve 'la anılan ancak Inter'de kalmaya karar veren yeni bir paylaşımla kafaları karıştırdı.

ASLAN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

A 'ın kaptanı için Türkiye'ye dönmek istediği iddiaları sürerken sosyal medyadan gelen 'Aslan' paylaşımı Galatasaray'a mesaj olarak yorumlandı.

AİLESİNİ ETİKETLEDİ

Instagram hesabından 5 aslan fotoğrafı paylaşan ve 'Aile' yazan Çalhanoğlu 3 çocuğu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'nun aslanların üzerine etiketledi. Galatasaraylı olarak bilinen ve transfer için bekleyişte olduğu ifade edilen milli yıldızın bu paylaşımı güne damga vurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı aslan paylaşımının ardından transferi konusunda tartışmalar yeniden alevlendi.

ETİKETLER
#galatasaray
#milli takım
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#Fenerbahçe
#Transferler
#Spor
