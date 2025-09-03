Menü Kapat
TGRT Haber
Onur Kaya
 | Onur Kaya

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına çağrı

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, imza töreninin ardından kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı taraftarlara da mesaj yolladı.

döneminin son saatlerinde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına çağrı

İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, çok mutlu olduğunu ifade ederek duygularını şu sözlerle anlattı:

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına çağrı

"ÇOCUKKEN BU FORMANIN HAYALİNİ KURUYORDUM"

"İlk kez formayı giymek, gerçekten çok özel bir his. Dört gözle bu formayla başarı yazmaya hazırım. Çok özel bir duygu olacak. Çocukken Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde televizyonun önünde izliyordum. Hep kafamda bir hayal kuruyordum, 'belki bir gün bana nasip olur' diye. O gün inşallah en yakın zamanda gelecek. Umarım iyi oynayarak, taraftarımıza zevk vererek başarılı olacağız."

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına çağrı

TARAFTARLARA MESAJ

Sarı-kırmızılı taraftarlara da mesaj yollayan İlkay, "Bana karşı gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray camiasının, Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sizin hırsınızı sahada hissedersek daha fazlasını geri vereceğiz. Hep beraber çok büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

