İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe'de galibiyet sonrasında dikkat çeken sözler söyleniyor. İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez; beklentilerine dair açıklamalar yaptı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN JOSE MOURINHO DETAYI

"İlk yarı güzel bir oyun ortaya koyduk. Ne desem bilmiyorum yani. Ama taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Her zaman arkamızda dursunlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız da gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız."

DORGELES NENE'DEN İYİ BAŞLANGIÇ

"Almış olduğumuz sonuçtan çok mutluyuz. 3 puanı aldık ve bunun parçası olmak beni çok mutlu etti. Attığım golden ötürü çok keyifliyim. En iyimizi yapmaya devam edeceğiz. Galibiyetten ve golümden dolayı gururluyum. Takım olarak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bizim odağımız bir sonraki maç. Önümüzdeki karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlanacağız."

EDSON ALVAREZ'DEN İLK AÇIKLAMALAR

"Önemli bir galibiyet elde ettik. Takım ve bireysel olarak geliştireceğimiz şeyler var. En iyi performansımdan uzaktayım. Aldığımız galibiyetten ötürü mutluyum. Yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımızın hepsi çok iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim. Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Kendi oyun stilim hakkında şunu söyleyebilirim; defansif olarak kuvvetliyim ama toplu oyunu, gol atmayı çok severim. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır."