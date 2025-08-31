Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçeli yıldızlardan Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmeler geldi. Sarı lacivertliler, hedef olarak yeni dönemi gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho açıklaması!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 22:49

'de galibiyet sonrasında dikkat çeken sözler söyleniyor. , Dorgeles Nene ve Edson Alvarez; beklentilerine dair açıklamalar yaptı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN JOSE MOURINHO DETAYI

"İlk yarı güzel bir oyun ortaya koyduk. Ne desem bilmiyorum yani. Ama taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Her zaman arkamızda dursunlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız da gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız."

İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho açıklaması!

DORGELES NENE'DEN İYİ BAŞLANGIÇ

"Almış olduğumuz sonuçtan çok mutluyuz. 3 puanı aldık ve bunun parçası olmak beni çok mutlu etti. Attığım golden ötürü çok keyifliyim. En iyimizi yapmaya devam edeceğiz. Galibiyetten ve golümden dolayı gururluyum. Takım olarak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bizim odağımız bir sonraki maç. Önümüzdeki karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlanacağız."

İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho açıklaması!

EDSON ALVAREZ'DEN İLK AÇIKLAMALAR

"Önemli bir galibiyet elde ettik. Takım ve bireysel olarak geliştireceğimiz şeyler var. En iyi performansımdan uzaktayım. Aldığımız galibiyetten ötürü mutluyum. Yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımızın hepsi çok iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim. Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Kendi oyun stilim hakkında şunu söyleyebilirim; defansif olarak kuvvetliyim ama toplu oyunu, gol atmayı çok severim. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRECİ NE DURUMDA?
Sarı lacivertliler, birkaç yıldız isimle anlaşmak için transfer döneminin son günlerini beklemişlerdi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de hoca listesine son dokunuş: Kulislerde 'özlem son bulsun' isteniyor!
Fenerbahçe'de galibiyet kritiği: "Geceyle gündüz gibi"
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#irfan can kahveci
#irfan can kahveci
#röportaj
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.