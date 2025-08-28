İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri! Muhtemel takımlar belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak olan kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek.

KURA ÇEKİMİ 19:00'DA

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Temsilcimiz, kurada 1., 2. ve 3. torbalardan birer takımla aynı gruba düşecek. Kura çekimi bu akşam TSİ 19.00'da çekilecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde kura torbaları ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona

2. Torba: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge

3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba: Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat