TGRT Haber
27°
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! Muhtemel takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ne 4. Torbadan katılacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri…

, 'nde yapılacak olan kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek.

KURA ÇEKİMİ 19:00'DA

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Temsilcimiz, kurada 1., 2. ve 3. torbalardan birer takımla aynı gruba düşecek. bu akşam TSİ 19.00'da çekilecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde kura torbaları ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: , , Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona

2. Torba: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge

3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba: Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat

ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#real madrid
#psg
#kura çekimi
#Spor
TGRT Haber
