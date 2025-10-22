Joe Mourinho'yu yıkan an! Resmen başından aşağı kaynar sular döküldü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Benfica, İngiltere deplasmanında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. konuk oldu. Newcastle United maç boyunca Benfica'ya adeta nefes aldırmadı. Ev sahibi ekip, Benfica'yı 3-0'lık net skorla geçti.

BENFICA PUANLA TANIŞAMADI

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla eleyerek gruplara kalan Benfica, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı üç maçta da puan alamadı. Bu kötü gidişat nedeniyle Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

TARİHE GEÇEN ANLAR

Maçın en dikkat çekici anı Newcastle kalecisi Nick Pope'nin yaptığı asist oldu. İngiliz kaleci, topu eliyle adeta milimetrik bir pasla takım arkadaşına gönderdi. Pozisyonu çaresizce izleyen Mourinho, golle birlikte yıkıldı.