19°
Spor
Editor
 Baran Aksoy

Joe Mourinho'yu yıkan an! Resmen başından aşağı kaynar sular döküldü

Fenerbahçe'den milyonlarca euro tazminat koparan Joe Mourinho, Benfica ile çıktığı üç maçta da puan alamadı. Dün oynanan Newcastle United maçında hem tarihe geçen bir asist yapıldı, hem de Mourinho'nun çaresizce kalakaldığı bir an yaşandı.

Joe Mourinho'yu yıkan an! Resmen başından aşağı kaynar sular döküldü
'nin 3. haftasında , İngiltere deplasmanında ile karşı karşıya geldi. konuk oldu. Newcastle United maç boyunca Benfica'ya adeta nefes aldırmadı. Ev sahibi ekip, Benfica'yı 3-0'lık net skorla geçti.

Joe Mourinho'yu yıkan an! Resmen başından aşağı kaynar sular döküldü

BENFICA PUANLA TANIŞAMADI

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla eleyerek gruplara kalan Benfica, yönetiminde çıktığı üç maçta da puan alamadı. Bu kötü gidişat nedeniyle Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Joe Mourinho'yu yıkan an! Resmen başından aşağı kaynar sular döküldü

TARİHE GEÇEN ANLAR

Maçın en dikkat çekici anı Newcastle kalecisi Nick Pope'nin yaptığı asist oldu. İngiliz kaleci, topu eliyle adeta milimetrik bir pasla takım arkadaşına gönderdi. Pozisyonu çaresizce izleyen Mourinho, golle birlikte yıkıldı.

#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#jose mourinho
#benfica
#Newcastle United
#Nick Pope
#Spor
